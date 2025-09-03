El blues invadirá La Atalaya de Santa Brígida el 20 de septiembre La quinta edición de este festival, que trae a cinco bandas, se desarrollará desde las 14.00 hasta las 23.00 horas, con entrada gratuita, bochinches y una muestra de artesanía

The Blues Riders, una de las formaciones que actuará en el festival de La Atalaya.

CANARIAS7 Santa Brígida Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:21

La Atalaya de Santa Brígida se prepara para vivir el sábado 20 de septiembre la quinta edición del Atalaya Blues Festival en la plaza de Mariquita Benítez La Partera. El evento tendrá a Predicador Ramírez Blues Band como cabeza de cartel, pionero del blues en castellano en España que, además, viene acompañado por el pianista David Boogie Giorcelli, uno de los grandes exponentes del boogie-woogie y el rhythm & blues en Europa.

El festival, con entrada libre, se desarrollará desde las 14.00 hasta las 23.00 horas y al hilo conductor de la música se unirán los bochinches de restauración y una muestra de artesanía local. Cinco formaciones participarán en esta quinta edición, con una programación que combina talento local y nacional.

Los Mojo Groovers, un dúo acústico formado por Daniel Medina (guitarra y voz) y Héctor Ramos (cajón y voz, abrirán el festival a las 14.00 horas. Forjados en la escena callejera, su propuesta parte de las raíces del rock más primitivo, aderezado con toques de folk y pinceladas de blues.

Le seguirán The Blues Riders (15.30), una de las bandas de blues eléctrico más potentes de Canarias. Su música bebe tanto del blues de Chicago de los años 50 como del blues-rock de los 60 y 70, ofreciendo sobre una descarga llena de fuerza, carácter y emoción.

El relevo será The Hillrockets (17.30), un cuarteto que funde la esencia más pura del country & western con la frescura contemporánea de Alan Jackson en un proyecto sólido, enérgico y con gran personalidad.

La tarde dará paso a dos referentes del blues español: Juanma Montero y Fernando Jiménez, músicos de dilatada experiencia y fundadores de bandas legendarias como Special 20, The 44 Dealers o The Midnight Blues Cannonball Orchestra. En La Atalaya estarán acompañados por los grancanarios Los Gumbo, conformando un quinteto de lujo.

El broche de oro correrá a cargo de la Predicador Ramírez Blues Band, liderada por Paco Predicador Ramírez, pionero del blues cantado en castellano con más de 35 años de trayectoria.