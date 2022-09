San Bartolomé retrasa al 21 de octubre el espectáculo de los drones en las Dunas Turismo PP-AV reprocha al gobierno local que no haya actos hoy por el Día Mundial del Turismo y la edil del área lo achaca a la alerta por Hermine

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha aplazado para el 21 de octubre el espectáculo que con unos 200 drones tenía previsto montar hoy sobre el cielo de las Dunas de Maspalomas. Así lo avanzó este lunes la edil del área, Inés Rodríguez, que había programado este evento como acto estrella para contribuir a la conmemoración del Día Mundial del Turismo, el 27 de septiembre.

El principal partido de la oposición en la localidad sureña, PP-AV, hizo público este lunes un comunicado en el que se preguntaba por qué Maspalomas no celebra hoy el día que en el mundo realza la que es precisamente la principal actividad económica del municipio, la turística.

El grupo que preside la edil Elena Álamo deja entrever que al final no se va a hacer ningún acto porque el espectáculo que estaba programado, el de los drones, no había logrado los permisos necesarios de Medio Ambiente del Cabildo para operar con esos artilugios sobre un espacio protegido como Reserva Natural Especial.

PP-AV critica la «inaguantable gandulitis» del gobierno local

«El errático gobierno municipal PSOE-NC-CC-Cs que en 2019 se coció torcido, dividido y fallido (CC ya no forma parte hoy en día) no celebrará nada, no promocionará nada este martes 27», apunta el comunicado. «Nada hará en una fecha señalada», se queja PP-AV, que ve en esta inacción una muestra más de la «incapacidad y completo agotamiento» del gobierno que preside Conchi Narváez, «su carencia de ideas y de objetivos, y su vergonzosa, irresponsable y ya inaguantable gandulitis».

Sin embargo, la edil del área se pregunta si PP-AV «no sabe que las islas acaban de salir de una alerta máxima por el Hermine y que se habían suspendido todas las actividades».

Una riada provocó un tajo en la arena de las Dunas

Inés Rodríguez achaca a esa contingencia sobrevenida el aplazamiento del espectáculo, decisión que, advierte, ha quedado si cabe todavía más justificada después de conocer los daños que la borrasca dejó en la zona de las Dunas junto al mirador próximo al hotel Riu Palace Maspalomas, donde se iba a escenificar el acto. Una riada abrió un profundo tajo en la arena junto a un tramo del paseo que está en ese entorno. «Ha quedado claro que no podíamos celebrarlo».

Este periódico hizo una consulta al Cabildo y, por lo pronto, no les consta que les hayan solicitado permiso para el evento, pero también es verdad que fuentes vinculadas a la organización del espectáculo sostienen que en principio no necesitarían autorización dado que no se pisarán las Dunas. En cambio, sí precisaban el visto bueno de Aena y dicen que lo tienen. En todo caso, todo queda ahora para el 21 de octubre.

Además, la edil recuerda que en la agenda de actos prevista por su departamento figura la presentación el 6 de octubre de un libro del arquitecto José Luis Gago sobre el poblado de San Fernando, una exposición de cinco esculturas vinculadas con los cinco sentidos que podrá visitarse el 12 de octubre a lo largo del Paseo de la Charca, y un concierto lírico de Judith Pezoa junto al cuarteto Arisis, con entrada libre, para el 15 de octubre en la explanada del Faro de Maspalomas. Este recital iba a preceder al de los drones, pero también ha sido aplazado.