El barranco de Las Vacas, un imán para la visita y las caídas

Casi no hay trimestre en que no salte a los medios la noticia de una caída de senderistas en el barranco de Barafonso, mal llamado de Las Vacas, en Agüimes. La última, hace 10 días. Cientos de visitantes acuden atraídos por las peculiaridades geológicas del angosto y turístico tajo, pero lo hacen a riesgo de su propia integridad física. La zona no está acondicionada. No hay carteles informativos, no hay un acceso definido y señalizado y tampoco hay aparcamientos, por lo que coches y peatones comparten asfalto en una estrecha y transitada carretera general, la que une el casco de Agüimes con Temisas, sin arcenes ni aceras.

Estampa del tramo del barranco de Barafonso que es tan codiciado para selfis y posados. C7 Una senderista que experimentó en sus propias carnes estos riesgos y que quedó grave tras una caída en este lugar en febrero de 2020 divulgó estos días en redes sociales un sencillo vídeo en el que repasa los accidentes producidos en ese barranco desde entonces hasta hoy, al menos los recogidos en medios de comunicacion, y reclama medidas al Cabildo y al Ayuntamiento. Los visitantes transitan por la vía, sin arcenes ni aceras. Juan Carlos Alonso Ella recopiló al menos siete que afectaron a ocho personas, pero puede que hayan sido más. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias difunde estos accidentes, pero no hace estadísticas zonificadas, por lo que no hay datos precisos. Además, hay otro hándicap. Hay una confusión toponímica. El verdadero barranco de Las Vacas, también en Agüimes, pero más al sur, es más abrupto y sí ha sido señalizado por el Ayuntamiento para advertir de que es peligroso, pero hay gente que, empeñada en hacerse esas fotos que tanto rentan en redes sociales, asume el riesgo, por lo que al final en este recuento de accidentes los hay tanto en Barafonso como en Las Vacas. Por lo pronto, el Ayuntamiento de Agüimes anuncia que ya ha identificado a los dueños del suelo en el que podría habilitarse un aparcamiento y gestiona con el Cabildo ver qué posibilidades hay de que sea posible hacerlo. Y desde Obras Públicas insular dejan clara su predisposición a colaborar, pero subrayan que no hay margen para ampliar la carretera. Todo está aún muy verde.