Baño de reencuentros en El Charco

No se veía el agua. Ayer La Aldea tomó literalmente El Charco. Por momentos parecía estar hirviendo. Apenas la gente oyó el soplido del volador, a eso de las cinco de la tarde, se lanzó a la balsa. No lo dejaron ni explotar. Había ganas. Los aldeanos y los grancanarios se reencontraron con una de sus fiestas más populares tras dos años castigados por la pandemia. Si a eso se le junta que era domingo, la ecuación estaba clara. La Aldea rebosó. Fuentes policiales cifran la afluencia en unas 15.000 personas. Y según su alcalde, Tomás Pérez, todo transcurrió sin apenas incidencias.

La tradición manda que no solo hay que remojarse. También hay que pescar lisas. No en vano, este ritual, celebrado en el marco de las fiestas de San Nicolás, busca recordar aquella práctica prehispánica de embarbascar el agua con leche de tabaiba o de cardón para dejar medio sedados a los peces y así poder pescarlos más fácilmente. Esa técnica ya no se usa. Ayer tampoco. Pero cayeron algunas. La gente se sirve de ceretos de mimbre o de redes, a los que cada cual, claro está, sumó su maña.

Se forman equipos. Entre ellos estaba el de Remigio Suárez, aldeano, que pescó dos lisas. Pero él no parecía conforme. «Me da que este año vamos a fallar el premio». Está acostumbrado a más. Por eso andaba el hombre arrastrando su red de lado a lado cuando ya el charco volvía a parecer un charco, revuelto y algo más enlodazado, pero al fin y al cabo un charco. La mayoría de la gente ya había cogido rumbo al mar para quitarse el barro y el olor en la marea, pero él seguía erre que erre. «Este año se ven pocas lisas», se consolaba otro del grupo, Gregorio, el de La Granja, un conocido negocio aldeano.

En otro lado del charco Pedro Sosa y su familia parecían más satisfechos. Pescaron una sola lisa y les bastó. La mostraban, contentos, como un trofeo. «Todos los años no toca, este sí». Él se ayudó de una cesta. Esta y todas las demás las llevan a una pesa en el parque Rubén Díaz. «Premian tanto al más que coge como al que haya cogido a la lisa que más pese», explica Pedro.

En apenas media hora se cumplió con un rito que se había ido macerando a fuego lento, y bajo un sol generoso, desde bien temprano, muy de la mano, además, de la Banda de Agaete, que protagonizó varios actos del día, desde el baile del muelle a los momentos previos al volador.

Sus músicos, escoltados por la Policía Local y rodeados de una marea humana que no paró de bailar ni de brincar, partió media hora antes de las cinco de la tarde desde el parque Rubén Díaz, u n merendero arbolado que está a un paso del charco, se situó a los pies del escudo del pueblo que preside uno de los lados de la balsa, y no paró de tocar ni cuando la masa, poseída por la tradición, se lanzó al agua.

Entre ellos no faltó Isidoro González, de 68 años. Estaba desesperado por tirarse. «Vengo desde chiquitito, mi madre me metía en el charco». Su momento preferido. «Cuando suena el volador, es lo más, voy derecho al charco, como un perro».