La Banda de Música de Teror, en una actuación reciente. C7

La Banda de Música de Teror denuncia que no tiene un local donde ensayar

En sus 35 años de historia ya van por 12 | El pasado 29 de agosto abandonaron de forma precipitada el centro de mayores | El Ayuntamiento le ha habilitado uno provisional, pero la asociación no sabe por cuánto tiempo

CANARIAS7

Teror

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:41

La Asociación Cultural Banda de Música de Teror, con más de 80 músicos y más de 20 actuacione este año por toda la isla, denuncia en un comunicado que desde el pasado 29 de agosto, cuando tuvieron que salir de manera precipitada del Centro de Mayores, que fue cerrado, no cuentan con un local en condiciones donde ensayar. Explica que el Ayuntamiento de Teror les ha ubicado en uno provisional, pero no saben por cuánto tiempo.

En un escrito difundido por redes sociales, la banda se queja de que, en realidad, sus 35 años de historia han estado plagados de traslados, ensayos cancelados y condiciones muy precarias. No en vano, han pasado por 12 locales, el último, el de los mayores, al que llegaron en 2020 pero donde no tardaron en aparecer problemas de daños estructurales que finalmente han aconsejado su cierre.

Ya en mayo de 2023 presentaron una instancia general denunciando las deficiencias del espacio en el centro de mayores, pero se quejan de que no tuvo respuesta. El 9 de septiembre de 2025 registraron otra, tampoco sin contestación oficial. Solicitan un espacio de uso exclusivo, seguro y definitivo.

