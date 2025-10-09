La 'Bajá del Macho' regresa a Ingenio tras 13 años de ausencia La fiesta popular volverá este sábado con un programa que combina romería, música y tradición, y en el que se le rendirá un homenaje póstumo a su fundador, Pepe Juan Espino

CANARIAS7 Ingenio Jueves, 9 de octubre 2025, 17:54 Comenta Compartir

La 'Bajá del Macho' regresa este sábado, 11 de octubre, a la Villa de Ingenio tras más de una década sin celebrarse, concretamente 13 años. Y lo hace con un marcado carácter conmemorativo, al rendir homenaje a Pepe Juan Espino, fundador de esta entrañable tradición y figura muy querida en el municipio, fallecido este año.

El evento, organizado por el Patronato del Carnaval de Ingenio y el Club de Caza Medianías de Ingenio con el apoyo del Ayuntamiento, colectivos, empresas y vecindad, volverá a llenar las calles de alegría, materializando una idea que se venía gestando desde hacía tiempo, según explicó el presidente del Patronato del Carnaval de Ingenio, Francisco Sánchez.

«Desde el año pasado ya habíamos comunicado al Ayuntamiento nuestra intención de retomarla. Tenemos un poco de tristeza porque habíamos hablado incluso con Pepe Juan Espino, ya que queríamos que fuera pregonero en esta edición tan especial», detalló Sánchez.

Pepe Juan Espino, que formaba parte de la Cofradía del Entierro de la Sardina, fue quien comenzó con 'El Macho' impulsado «por ese pique sano entre a Agüimes e Ingenio, para que después de la 'Bajá del Gofio' viniera 'El Macho', con una serie de anécdotas que ya irán viendo la luz poco a poco«.

Sin un macho real

Desde la organización también explicaron que en esta ocasión no habrá un macho real en la romería, ya que es necesario adecuar la carreta respetando la ley de bienestar animal. En su lugar, se presentará un macho elaborado por el artista Gori Ruano González, que «no tiene nada que envidiar a uno de verdad». Además, destacó la colaboración de colectivos, empresas y particulares que han hecho posible esta edición, subrayando la ilusión y el trabajo que se ha volcado en el evento.

Por su parte, la concejala de Presidencia, Almudena Hernández, animó a la ciudadanía a sumarse a esta cita. «Tenemos que animar a toda la población a participar en esta fiesta que se había perdido. Gracias al Patronato del Carnaval de Ingenio, al colectivo de cazadores y a otras asociaciones se retoma esta bonita iniciativa con un macho diferente, pero con el mismo significado y con el deseo de que sea todo un éxito como seguro lo será,» manifestó.

Desde las 18.00 horas

La concentración será a las 18.00 horas junto a la montaña Mariquita Ramírez y la salida está prevista a las 19.30 horas. El recorrido pasará por el Km-1, la calle Tanausú y la rotonda El Cazador, continuará por la calle Doctor David Ramírez y Sebastiana Espino Sánchez, cruzará la calle Juan XXIII y finalizará en la Plaza de la Candelaria. Allí, a partir de las 21.00 horas, comenzará la verbena con las actuaciones de la Parranda Pa'Ingenio y Paco Guedes, que pondrán la nota musical y festiva hasta la 1.00 de la madrugada.

El estacionamiento quedará prohibido en todas las calles incluidas en el recorrido a partir de las 17.00 horas. En cuanto al tráfico, se irán produciendo los cierres a medida que vaya pasando la comitiva. También quedará cortada al tráfico la zona de la Plaza de La Candelaria.

El evento contará también con camisetas oficiales diseñadas para la ocasión, disponibles en Donki Beli, como símbolo de apoyo y participación en esta tradición recuperada.