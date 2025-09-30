El Ayuntamiento de Teror bonificará el 75% del impuesto para vehículos de cero emisiones La modificación de la ordenanza fiscal, aprobada este martes en sesión plenaria, entrará en vigor el 1 de enero de 2026

La Corporación municipal de Teror aprobó en sesión plenaria este martes 30 de septiembre la modificación y nueva redacción de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, donde se recoge las bonificaciones del 75% para vehículos de 0 emisiones (etiqueta azul) y vehículos ECO (etiqueta verde y azul). También se bonifica el 100% para vehículos declarados históricos, con más de 30 años de antigüedad.

La concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Teror, Ylenia Sánchez, anunció que la ordenanza entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y explicó que esta modificación trata de favorecer medidas medioambientales y determinaciones contenidas en el Plan de acción por el clima y la energía sostenible del municipio de Teror.

La nueva ordenanza, aprobada por el Gobierno municipal con la abstención de dos votos de NC, no incrementará las tasas fijadas en 1999 e incluye además la exención del impuesto para vehículos oficiales, ambulancias, vehículos para personas con movilidad reducida o con certificado de discapacidad, guaguas destinadas al transporte público urbano o tractores, remolques y maquinaria agrícola.

Por otra parte, el pleno aprobó la cuarta Modificación de Créditos del Presupuesto 2025, por valor de 462.267,22 euros, financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería para gastos generales, resultante de la liquidación del ejercicio anterior. La modificación, aprobada con los votos a favor del Gobierno municipal y cuatro concejales del grupo de NC, y en contra de dos concejalas de NC, se destinará a atender actuaciones de mejora en la ordenación del tráfico y estacionamientos, en instalaciones educativas, para la adecuación del hotel emblemático, para el convenio del agua desalada desde Arucas y para atenciones protocolarias.

En la sesión plenaria se aprobó también por unanimidad la modificación del convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Teror, en el que se fijan las cuantías económicas por horas extraordinarias recogidas en el artículo 22 del convenio. En el último punto del orden del día de la sesión plenaria se aprobación la Cuenta General, correspondiente al Presupuesto General del Ejercicio 2024, con la abstención de 4 ediles de NC y 2 en contra de NC.

