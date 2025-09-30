El Ayuntamiento de Moya adjudica la rehabilitación del mercado municipal La empresa Gratec S.A. contará con 875.699 euros de presupuesto para llevar a cabo la reforma del edificio | El plazo de ejecución será de ocho meses

David Rodríguez Moya Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:15 Comenta Compartir

El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Moya aprobó el pasado viernes la adjudicación para rehabilitar y reacondicionar el mercado municipal. La empresa Gratec S.A. será la encargada de llevar a cabo las obras del proyecto 'Rehabilitación del edificio del mercado municipal de la villa de Moya'.

Pese a que el presupuesto lanzado por el órgano municipal en el concurso de licitación había sido de 900.000 euros, la entidad canaria presentó una oferta de 875.699 euros, siendo este el valor final con el que contará la empresa para llevar a cabo las obras. El plazo inicial propuesto por los técnicos del Ayuntamiento había sido de doce meses, pero la empresa Gratec S.A. propuso reducir los plazos, fijando un periodo final de ocho meses para concluir con los trabajos de rehabilitación.

La subvención para este proyecto ha sido aportada íntegramente por la Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo, que dirige Minerva Alonso, con el fin de mejorar el atractivo y que el edificio vuelva a ser un punto central para la venta de productos locales de la isla. «Al concurso de licitación tan solo se presentó la empresa adjudicatoria. Es la segunda vez que licitamos la rehabilitación del mercadillo municipal al no haberse presentado ninguna empresa al primer concurso», señala el alcalde del municipio, Raúl Afonso, quien añade que «al haberse presentado solamente una empresa el procedimiento ha sido mucho más sencillo».