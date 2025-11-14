El Ayuntamiento de Guía trabaja en el asfaltado de Lomo Tomás En los próximos días se continuará realiando la mejora del firme en el casco, así como en los barrios de La Atalaya y Becerril

CANARIAS7 Santa María de Guía Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:36 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Guía se encuentra ejecutando el proyecto de asfaltado de Lomo Tomás, en Bascamao, una obra financiada a través del Plan de Cooperación del Cabildo con los Ayuntamientos. En los próximos días continuarán los trabajos de mejora del firme en diferentes vías, tanto en el casco como en los barrios de La Atalaya y Becerril.

Los concejales de Urbanismo, José Manuel Santana, y de Vías y Obras, Juan Jiménez, visitaron este viernes los trabajos de asfaltado que se están ejecutando en la zona de medianías del municipio. Según explicaron los responsables municipales son muchos los vecinos que han trasladado al Ayuntamiento la necesidad de mejorar el asfaltado de las calles que les afectan directamente.

Desde la Oficina Técnica Municipal se han impulsado varios expedientes para hacer posible la ejecución de los diferentes proyectos. Actualmente, el Consistorio continúa trabajando en la redacción de nuevas iniciativas y en la búsqueda de financiación con el objetivo de atender el mayor número posible de demandas, priorizando siempre aquellas vías que presentan un peor estado, ya sea por el volumen de tráfico que soportan o por la falta de actuaciones en los últimos años.

Temas

La Atalaya