El Ayuntamiento de Guía, obligado a entregar diez expedientes a dos concejales de la oposición La Comisionada de Transparencia de Canarias, Noelia García, resuelve en contra del alcalde socialista, Alfredo Gonçalves, quien deberá ceder los informes

David Rodríguez Medina Santa María de Guía Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:58 Comenta Compartir

Continúan las tensiones entre la oposición y el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Guía. La Comisionada de Transparencia de Canarias, Noelia García, ha resuelto en contra del alcalde socialista, Alfredo Gonçalves, a quien obliga a entregar diez expedientes solicitados por dos concejales de Juntos por Guía-NC, Pedro Rodríguez, quien también encabeza la lista del partido, y Tanausú Santos, quienes llevan solicitando dichos informes desde hace más de un año sin éxito. Desde el grupo político lo catalogan como un intento de «marginación a la oposición y bloquean cualquier intento de transparencia institucional», denuncian en un comunicado.

Sibisse Sosa, portavoz de Juntos por Guía, critica que «desde que se produjo la moción de censura no han parado desde el grupo mandatario de ponernos trabas para acceder a los distintos informes y expedientes». Entre los diez expedientes solicitados por la oposición, ocho por Rodríguez y otros dos por Santos, al grupo de gobierno, se encuentran los relacionados con la contratación de los actos navideños del año pasado, los relativos a subvenciones y contratos para la organización de determinadas actividades, los informes de la publicación trimestral de contratos menores o los emitidos por el secretario accidental de la entidad local, entre otros. El plazo para dar acceso a los expedientes es de 15 días hábiles.

Uno de los ejemplos de la problemática que existe fue lo que sucedió en el pleno extraordinario que se celebró el pasado 1 de agosto, en el que el grupo Juntos por Guía-NC exteriorizó su profundo enfado al no haber podido acceder a los informes técnicos que autorizaban la construcción de la planta de biogás en el barrio de La Atalaya, lo que generó que no tuvieran el conocimiento suficiente para votar a favor o en contra de la transaccional presentada.

«No están respetando nuestros derechos como cargos públicos, ya que debemos poder acceder a cualquier expediente. Desconozco las razones por las que no nos han entregado los informes», afirma el cabeza de lista de Juntos por Guía-NC.

Rodríguez no solo ha solicitado poder acceder a estos diez expedientes, sino que «hay varios más pedidos a la Comisionada de Transparencia de Canarias, entre los que están los informes técnicos de la planta de biogás», declara. Además, acusa al alcalde y al resto de concejales que conforman el grupo de gobierno de haber «manipulado documentos» para desprestigiar su figura y su reputación política.