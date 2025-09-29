El Ayuntamiento de Guía, investigado por presuntos pagos irregulares en contratos vencidos El Tribunal de Cuentas admite a trámite la denuncia por parte de Juntos por Guía al gobierno local por retribuciones anormales que superan los 333.000 euros en los meses de abril y mayo de este año

David Rodríguez Medina Santa María de Guía Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:14 Comenta Compartir

La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite la denuncia por parte de Pedro Rodríguez, cabeza de lista de Juntos por Guía, hacia el Ayuntamiento de Guía por presuntos pagos por más de 333.000 euros en contratos vencidos y sin fiscalización del Interventor municipal en abril y mayo de este año.

«El alcalde ha autorizado al actual Secretario temporal del órgano municipal, que es auxiliar administrativo de formación, para conformar y dar una aparente validez a facturas de servicios y suministros, omitiendo la fiscalización del Interventor municipal, quien reparó estos pagos», denuncia Rodríguez ante la falta de especialización por parte del actual Secretario provisional del Ayuntamiento de Guía, lo que provoca que no esté capacitado para «emitir informes jurídicos al no estar graduado en Derecho», critica Rodríguez.

Este hecho ha provocado que el Ayuntamiento haya sido apercibido por la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, quien también le ha abierto, según asegura Rodríguez, «un expediente disciplinario por tener a un auxiliar administrativo haciendo informes jurídicos». Dichos documentos certificaban la correcta prestación de servicios como limpieza, vigilancia, dinamización del mercado municipal o mantenimiento.

El concejal de la oposición también ha puesto en conocimiento del Tribunal de Cuentas la irregularidad por parte del concejal de Cultura, Julián Melián, quien, según Rodríguez, «ha formalizado contratos después de celebrarse los actos y eventos para crear una apariencia de legalidad de los mismos y así poder realizar los pagos», critica el edil.

Otra de las anomalías denunciada por Rodríguez es la contratación de una funcionaria del Cabildo por parte del alcalde de Guía, Alfredo Gonçalves, para «prestar servicios de asesoramiento jurídico, siendo incompatible para ello». Uno de los ejemplos que cita el concejal es que esta funcionaria ha llegado a «emitir informes jurídicos para que el alcalde nombrara a sus asesores», señala el portavoz de Juntos por Guía.

El Tribunal ha abierto un plazo para que el Ayuntamiento presente alegaciones ante las acusaciones y nombren a un delegado instructor para que investigue los hechos y los ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal.