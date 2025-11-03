El Ayuntamiento de Guía ayudará con un total de 60.000 euros a los estudiantes del municipio El plazo de presentación de solicitudes se abre este martes, 4 de noviembre, y finalizará el día 21 de este mes

El Ayuntamiento de Guía destina 60.000 euros de fondos propios a la nueva convocatoria de Ayudas al Estudio para el curso 2025/2026, dirigidas a estudiantes del municipio. El concejal de Educación, Alejandro Rivero, informó que la convocatoria fue publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y que el plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto desde este mastes hasta el viernes 21 de noviembre.

«Con estas ayudas seguimos apostando por la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes del municipio, apoyando el esfuerzo de quienes apuestan por formarse ya que creemos que invertir en educación es invertir en el futuro de toda la comunidad», señaló. Estas ayudas están destinadas a estudiantes de Guía que cursen Grados Universitarios, Másteres y Posgrados, así como Ciclos Formativos que se realicen a más de 30 kilómetros de su domicilio.

Entre los requisitos para acceder a estas ayudas figura estar empadronado en el municipio, junto al resto de la unidad familiar, con una antelación mínima de 24 meses en el momento de la convocatoria. Asimismo, es necesario estar matriculado en el curso académico corres-pondiente a la convocatoria en centros de enseñanza públicos, competen-tes en materia de educación, en estudios que conduzcan a la obtención de un título oficial matriculación que deberá comprender un periodo mínimo de nueve meses.

En relación a las solicitudes, acompañadas de la documentación requerida, podrán presentarse de forma presencial en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, en las Oficinas de Atención al Ciudadano (ubicadas frente al Cuartel de la Guardia Civil y en La Atalaya), de lunes a viernes. También se podrán tramitar a través de la Sede Electrónica municipal desde este martes, 4 de noviembre.

