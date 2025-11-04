El Ayuntamiento de Gáldar convoca tres nuevas plazas provisionales de Policía Local El sistema seleccionado por el Consistorio es el de oposición de comisión de servicio voluntario por un periodo de seis meses, con opción de prórroga

David Rodríguez Medina Gáldar Martes, 4 de noviembre 2025, 05:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Gáldar anuncia la convocatoria para incorporar al cuerpo de Policía Local a tres nuevos agentes mediante el sistema de oposición de comisión de servicio voluntario, por un periodo de seis meses, con la opción de poder prorrogar los servicios. Esto forma parte del objetivo prioritario de poder reforzar y ampliar la plantilla.

Este proceso se establece para que «los agentes que estén prestando servicios en otra administración pública puedan pedir el traslado e incorporarse a la plantilla de la Policía Local de Gáldar», explica el teniente alcalde del municipio, Julio Mateo, quien añade que un punto a favor de esta convocatoria «es que no consume tasa de reposición». Los interesados en participar en este proceso tendrán un plazo de diez días hábiles para presentar la solicitud en el Ayuntamiento de Gáldar o en la sede electrónica del Consistorio.

«Hemos tenido una petición de un agente que se encuentra en Tenerife solicitando una comisión de servicio para venir aquí», explica Mateo. De la misma manera, ante la posibilidad de que más policías locales quieran trasladarse a Gáldar, han decidio hacer esta convocatoria.

Con estas son cinco las plazas convocadas durante este año, tras las dos «por turno libre que se mandaron directamente a la convocatoria unificada que hace la Federación Canaria de Municipios (Fecam) junto al Gobierno de Canarias», subraya el edil. Además, de cara al próximo año el órgano municipal tiene previsto sacar «al menos dos plazas más, que seguramente vayan a la convocatoria unificada también».

Hasta ahora son 35 los agentes que conforman el cuerpo de Policía Local de Gáldar. La intención es poder «tener la plantilla al cien por cien cuanto antes», reafirma Mateo. Gáldar se encuentra cerca de la ratio de agentes por número de habitantes, por lo que «con las cifras que tenemos actualmente, más los sietes agentes que estarían al servicio del pueblo, tendríamos más que superada la ratio». En este sentido, en los últimos seis años el Ayuntamiento ha incorporado hasta «21 nuevos agentes», concluyó el teniente alcalde.