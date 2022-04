El Ayuntamiento de Firgas regulariza sus contratos

El alcalde de la Villa de Firgas, Jaime Hernández, reconocía este lunes que el grupo de Gobierno (NC-PSOE) lleva dos años y medio «regularizando contratos, que no había», lo que llevaba a una omisión de la fiscalización de la administración local. De ahí que el Consejo Consultivo de Canarias haya publicado recientemente varios dictámenes al respecto –Propuesta de Resolución del procedimiento de declaración de nulidad de los contratos verbales adjudicados a las entidades (...) y (...), por los servicios prestados y facturados–.

El trámite administrativo es obligatorio para llevar a cabo esta regularización de contratos públicos. Así, el asunto «se remite al Consejo Consultivo, se resuelve y se regulariza», apunta el alcalde de Firgas. Parece bien sencillo, pero recuerda Jaime Hernández que a su llegada a la Alcaldía se encontró con que el Ayuntamiento de la Villa de Firgas carecía de contratos públicos, además de presupuesto municipal desde hacía años.

Ahora, tras una ardua labor de regularización, « ya hay servicio de suministro eléctrico, que no había, y que ganó Naturgy». También, «contrato de basura y limpieza viaria, que se ha actualizado, y que no había». Así como contrato de material de oficina; de ferretería; seguros;o de productos de limpieza.

Si bien es cierto que «en las administraciones locales hay muchos servicios sin contratos, en Firgas había graves deficiencias que hemos ido subsanando en restos dos años y medio de gobierno. Hemos hecho muchos contratos y regularizado. Aunque todavía nos queda, pero estamos en el proceso, en estos momentos la telefonía», cuyos pliegos para sacar a concursos público el servicio se están elaborando en la actualidad.

Todo es producto, dice el alcalde de Firgas, de «las herencias que nos han dejado aquí, ha sido un desastre», dice el alcalde de Firgas en referencia a corporaciones locales anteriores. «Pero no hemos cejado en este proceso de regularización».

Hasta ahora «se han corregido ya los más importantes contratos», mientras que otros por ahora han quedado desiertos, y se refiere al de combustible, o al del agua.

En todo caso, Jaime Hernández reconoce que ha sido «un trabajo ímprobo para normalizar los procedimientos de este Ayuntamiento». Aunque es un trabajo que el ciudadano de a pie no aprecia, es necesario. «No se imaginan lo que nos hemos encontrado, no había nada. Sin presupuesto después de seis años, ya está probado. Hemos liquidado la deuda y hemos liquidado procedimientos administrativos. Es un antes y un después, estamos generando un ayuntamiento, aquí no había licitación de nada. Se está regularizando, pero nos queda, porque no había nada».

Y como señala el alcalde de Firgas, el trabajo interno que se está haciendo en el Ayuntamiento, «en equipo», es imprescindible para que la administración local funcione y ofrecer así los servicios públicos que merece la ciudadanía. Como es el caso del contrato de recogida de residuos, que no existía desde hace seis años. «Ahora tenemos un contrato actualizado para tener un servicio en condiciones». Y todo, «con una pandemia por medio».