El Ayuntamiento dice «no» a la auditoría de gestión solicitada por Juntos por Guía para aclarar «irregularidades» El grupo de gobierno ha rechazado la petición en la Junta General de la sociedad Promoción y Desarrollo, celebrada por orden del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Las Palmas de Gran Canaria

David Rodríguez Medina Santa María de Guía Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:33

El grupo de gobierno al mando del Ayuntamiento de Guía, compuesto por nueve concejales de PSOE, PP, Ahora Guía y CC, rechazó ayer la petición de Juntos por Guía de realizar una auditoría de gestión a la sociedad municipal Promoción y Desarrollo. El propio grupo opositor solicitó esta información por «las dudas razonables que visualizamos en el Pleno ordinario celebrado el pasado 27 de febrero», aseguran desde Juntos por Guía. En dicha sesión, el alcalde, Alfredo Gonçalves, acusó directamente a Felipe Pérez, concejal de Unidos por Gran Canaria, que estaba al mando de la Compañía y que fue relegado de sus funciones días antes de la celebración de ese pleno por supuestas «irregularidades» en su gestión.

Tras el Pleno ordinario, Juntos por Guía solicitó en marzo de este año al alcalde la celebración de una junta general para esclarecer las acusaciones que había realizado hacia Pérez y, tras haber pasado un tiempo sin convocarla, el grupo opositor le tuvo que trasladar su petición al Juzgado de lo Mercantil número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, que finalmente ordenó la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de la sociedad municipal Promoción y Desarrollo de Santa María de Guía con el orden del día propuesto por Juntos por Guía.

«Hemos votado en contra de realizar la auditoría de gestión porque si hubiera alguna irregularidad se vería reflejada en la auditoría fiscal y económica anual que hemos contratado a otra empresa. La auditoría de gestión es una cuestión política, no fiscal ni económica, por lo que la debe hacer la propia junta general con todos los miembros que pertenecemos a ella», afirma el alcalde, quien sostiene que desde Juntos por Guía hay una clara intención de «confundir a la población»

Por su parte, Pedro Rodríguez, cabeza de lista de Juntos por Guía, señaló en la junta que «no pedimos una auditoría de las cuentas anuales, sino una auditoría de gestión independiente sobre la administración de la compañía, ante las dudas que han suscitado», ya que, según Rodríguez, cuestiones como las subvenciones solicitadas, concedidas o las ya abonadas no entran dentro de las auditorías fiscales y económicas anuales.

Juntos por Guía solicitó esta auditoría para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2024 sobre la relación de subvenciones solicitadas, concedidas y abonadas o pendientes de ingreso que la sociedad haya solicitado a terceros y la adecuación del gasto asentado en contabilidad a las instrucciones de gestión económica y normas internas de contratación aprobadas e implantadas, así como su vinculación con los fines institucionales.

Continúan las tensiones en el Ayuntamiento

Hace algunas semanas la Comisionada de Transparencia de Canarias, Noelia García, obligó al alcalde a entregar diez expedientes a dos concejales de Juntos por Guía. Según Rodríguez, «a día de hoy no nos han dado ninguno, habiendo incumplido el plazo que tenían de quince días». Además, añade que «es una maniobra para ocultarnos y escondernos la información que hay en la sociedad». El concejal ha vuelto a reclamar a la comisión ante la «falta de transparencia» por parte del primer edil.

A su vez, Gonçalves indica que «les hemos dado autorización para que vengan a ver los expedientes y no han acudido». Además, el alcalde aclara que Juntos por Guía está mezclando el expediente de la planta de biogás que se plantea construir en La Atalaya, ya que «está colgado en la página web del Ayuntamiento y es público», por lo que puede tener acceso cualquier persona.

El regidor cree que al grupo opositor «le interesa nombrar el tema de la planta de biogás» para tratar de confundir a la población. Ante esta cuestión, Gonçalves, en declaraciones a este periódico, ha afirmado con rotundidad que «mientras yo sea alcalde de Guía no se construirá ninguna planta de biogás en el municipio».