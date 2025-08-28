La ayuda estatal para renaturalización urbana sólo llega a San Bartolomé de Tirajana La Fundación Biodiversidad concede casi 3 millones de euros a la generación de islas de frescor proyectada por el Consistorio sureño, el único canario seleccionado

El patio del CEO de Tunte acogerá una de las islas de frescor previstas en el municipio.

CANARIAS7 Maspalomas Jueves, 28 de agosto 2025, 18:23

San Bartolomé de Tirajana es el único municipio canario beneficiario de las ayudas de 2024 de la Fundación Biodiversidad para desarrollo y consolidación de infraestructuras verdes para la renaturalización y resiliencia de ciudades españolas.

La Dirección de la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha concedido casi 3 millones de euros al propyecto de generación de islas de frescor en entornos urbanos como medida de adaptación al cambio climático y fomento de la biodiversidad en San Bartolome de Tirajana, de los cuales casi 2,55 millones corresponden a fondos Feder.

El proyecto seleccionado incluye la creación de refugios climáticos en patios de centros escolares, en concreto la transformación de los patios del CEO Pancho Guerra, la Escuela Infantil Fraguel Rock y el CEIP Juan Grande en entornos de frescor y recreo seguro para el alumnado. Esta actuación piloto se enmarca en el Plan Director de Renaturalización que se extendera posteriormente a los 22 centros públicos del municipio.

También está prevista la renaturalización del solar urbano de la avenida Touroperador Neckermann, con la que se busca la conversión de un espacio urbano degradado en una zona verde accesible que fomente la movilidad activa y contribuya al incremento de la superficie permeable del municipio.

Además se llevará a cabo la renaturalización del talud anexo al Parque Botánico de Maspalomas, donde se llevará a cabo la estabilización y renaturalización de una superficie expuesta a la erosión, convirtiéndola en un nodo de infraestructura verde que incremente la biodiversidad urbana y la conectividad ecológica.

El proyecto de San Bartolomé de Tirajana obtuvo una puntuación de 74 puntos en la evaluación técnica de la convocatoria, destacando entre las 131 solicitudes presentadas a nivel nacional. La propuesta ha sido reconocida por su contribución del 100% tanto a¡ objetivos climáticos como medioambientales, según la clasificación del Reglamento europeo.

La dotación económica permitirá al Ayuntamiento desarrollar de manera integral todas las actuaciones previstas, consolidando a San Bartolomé de Tirajana como municipio pionero en adaptación al cambio climático y promoción de la biodiversidad urbana en Canarias.

En situación de reserva, ordenados de mayor a menos puntuación, quedaron otras dos propuestas grancanarias. Una de ellas es un segundo proyecto del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana con el mismo fin, la generación de islas de frescor en entornos urbanos como medida de adaptación al cambio climático y fomento de la biodiversidad con un presupuesto de poco más de 360.000 euros.

El otro proyecto, compartido por el Consistorio de Mogán y el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), propone la renaturalización de los barrancos de este municipio con 3,48 millones.