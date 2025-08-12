Ayuda económica para los últimos pastores trashumantes de Gran Canaria El Cabildo ofrece hasta 3.000 euros a quienes mantienen esta práctica ancestral al menos un mes al año en el territorio de las figuras Unesco

El Cabildo de Gran Canaria ha creado una nueva línea de subvenciones para ayudar a conservar una de las actividades económicas, ambientales y culturales que se conservan en la isla desde antes de la Conquista, la trashumancia a pie.

Dirigidas a los pastores que practican el traslado de sus rebaños en busca de mejores pastos cuando escasea en el entorno de sus explotaciones ganaderas, estas ayudas se limitan a quienes ejercen la actividad durante un período mínimo de un mes en el territorio perteneciente al Patrimonio Mundial de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria y/o la Reserva de la Biosfera.

En el primer caso se trata de Tejeda y Artenara, en su totalidad, y de Gáldar y Agaete, parcialmente. En el segundo se incluye todo el territorio de Artenara, Tejeda y La Aldea de San Nicolás y parte de Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Agaete y Vega de San Mateo.

Para contribuir a su mantenimiento en el tiempo, puesta en valor y evitar la pérdida de este bien inmaterial del patrimonio cultural, el Instituto Insular para la gestión de ambas figuras de la Unesco reserva este año una partida de 30.000 euros.

El plazo para solicitar estas subvenciones, que se concederán en régimen de concurrencia competitiva, ya está abierto.

Hasta 3.000 euros por explotación

La cuantía máxima es de 3.000 euros por explotación que realiza la trashumancia a pie, un importe que se alcanzará si se cumplen distintos criterios establecidos en la convocatoria.

La ayuda base es de 1.000 euros, a los que se sumarán 500 si se acredita continuidad de la actividad trashumante en los últimos tres años y 500 más si el titular de la explotación es menor de 45 años.

Además, se aportará una cuantía adicional según el tiempo de estancia en la explotación ganadera secundaria, que será de 100 euros si es de entre uno y dos meses, 500 si es entre dos y tres meses y 1.000 euros si se supera el trimestre.

No obstante, en el supuesto de que, una vez finalizado el proceso de valoración de las solicitudes, el crédito consignado no se hubiera agotado el Cabildo podrá repartir el dinero sobrante de forma proporcional entre todos los beneficiarios.

Sólo quedaban 16 hace año y medio

El número de pastores que continúan practicando la trashumancia en la única del archipiélago en la que sobrevive esta ancestral práctica ganadera, Gran Canaria, se había reducido en enero del año pasado de los 23 existentes en el año 2021 a tan solo 16. Diez años antes esa cifra era de 50 pastores, tres veces superior.

Así lo recogían Javier Gil, Claudio Moreno y Pepe Cuevas en un estudio financiado por el Cabildo para radiografiar la situación de este método de gestión territorial en busca de pastos verdes, que incluye una fotografía de sus protagonistas y de los elementos vinculados a una de las pocas herencias del mundo prehispánico que sigue viva.