Un auto reconoce que San Mateo hace lo pertinente para urbanizar Hoya Viciosa El Consistorio acredita que realiza los trámites necesarios para ejecutar el Plan Parcial, por lo que la Justicia desestima medidas coercitivas para que cierre el aparcamiento

Jesús Quesada San Mateo Jueves, 27 de noviembre 2025, 05:20 Comenta Compartir

El Consistorio de San Mateo mantiene que la Justicia no ha decretado el cierre definitivo del aparcamiento de Hoya Viciosa y que las sentencias y autos judiciales que proponen el cese de su uso para acometer la urbanización de ese barrio todavía no son firmes.

Más en concreto, el Gobierno municipal defiende que mientras no sea firme el auto del pasado 5 de febrero del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de la capital que insta a suspender el uso de parquin, la resolución judicial en vigor es la sentencia del 27 de febrero de 2023, en la que no se especifica que deban cesar los usos que han venido ejecutándose en los terrenos afectados por el Plan Parcial ni se fija ninguna medida respecto al aparcamiento.

Las fuentes consultadas subrayan que el Ayuntamiento está haciendo todos los trámites necesarios para ejecutar la sentencia que le obliga a desarrollar el Plan Parcial SUSO-Hoya Viciosa y a la aprobación y ejecución de su proyecto de urbanización. De hecho, ya adjudicó la redacción de ese proyecto, del que ha recibido una primera parte que estima el coste en unos 9 millones de euros, que tendrán que abonar los propietarios afectados por este plan parcial.

Así, un auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de la capital grancanaria del pasado 14 de octubre desestimó la imposición, con carácter inmediato, de medidas coerctivas (multas diarias y/o ejecución subsidiaria) para garantizar la inmediata puesta en marcha de las obras de urbanización y la suspensión inmediata de cualquier uso de los terrenos de Hoya Viciosa como aparcamiento.

Aunque «nos encontramos con una ejecución que se está alargando, no puede desconocerse que la aprobación y ejecución de un proyecto de urbanización requiere de una serie de trámites y en este caso el Ayuntamiento (...) ha acreditado que ya está realizando las gestiones pertinentes para proceder a la ejecución de la sentencia», señala el auto.

En particular, recuerda que ha adjudicado a Deuza Consulting SL el contrato para actualizar el proyecto de urbanización del Plan Parcial Hoya Viciosa.