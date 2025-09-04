Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Onalia Bueno y Mencey Navarro, en una comparecencia ante los medios de comunicación. Arcadio Suárez

Un auto ratifica el archivo del caso por las productividades en el Ayuntamiento de Mogán

La resolución desestima un recurso y no ve indicios penales en los hechos denunciados

Gaumet Florido

Gaumet Florido

Mogán

Jueves, 4 de septiembre 2025, 22:38

Un auto del Juzgado de Instrucción número dos de San Bartolomé de Tirajana ha desestimado un recurso presentado por la exedil de NC en Mogán, Isabel Santiago, contra la resolución que en agosto de 2024 archivó la investigación abierta por una posible asignación de productividades a trabajadores del Ayuntamiento de Mogán como recompensa por su hipotética contribución a la campaña electoral de la actual alcaldesa, Onalia Bueno, en 2015.

El magistrado Rodrigo Álvarez, en un auto que data del 26 de agosto de 2025, entiende que «no existen indicios de los hechos» que dieron pie a esta causa, especialmente cuando la investigación de la que se derivaba, respecto a una supuesta compra de votos, fue también archivada. Además, Álvarez advierte de que dado que los hechos se produjeron en 2015 y que las diligencias se incoaron en 2022, podrían haber prescrito.

Entre los investigados por esta causa figuraban la propia regidora municipal, los ediles de gobierno de Juntos por Mogán Mencey Navarro, Tania Alonso y Ernesto Hernández, el también concejal del PSOE, ahora en la oposición, Artemi Artiles, y varios trabajadores municipales. Se les achacaban supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación, pero el auto no ve indicios más allá de una posible infracción administrativa. En todo caso, la resolución no es firme. Es apelable.

