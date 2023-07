Audi Golf Night by Mahou & Lopesan, un viaje a la India con ritmo, sabor y color

¡Audi Golf Night by Mahou & Lopesan está de vuelta! Un año más, el evento más esperado del verano se ha dado cita en el inmejorable entorno de Maspalomas Golf, que se transformó en una India cautivadora y llena de magia para hacer viajar a todos los asistentes a este país milenario, característico por sus vibrantes colores, por su rica y diversa cultura y por su espiritualidad única.

Las personas que acudieron a esta nueva edición del encuentro veraniego disfrutaron de la mejor gastronomía y ocio en un entorno inigualable, donde la temática estuvo inspirada en la India. Maspalomas Golf, promotor y organizador de este encuentro veraniego durante 13 años, volvió a sorprender con una decoración cargada de detalles y adornos inspirados en los majestuosos palacios y los elementos culturales más característicos de este país asiático que evocaban una atmósfera mágica.

La entrada estuvo marcada por un increíble espectáculo de tambores que puso a todo el mundo a bailar y guió a los asistentes desde la entrada hasta el fantástico market gastronómico, donde una réplica del Taj Mahal decorado con llamativos colores característicos de la India les daba la bienvenida. Allí, la presentadora y periodista canaria Pilar Rumeu les esperaba sobre el escenario Audi para dar el pistoletazo de salida oficial al evento y agradecer la asistencia al público de esta 13º edición, así como a la organización del evento y a los patrocinadores que, año tras año, confían y dan lo mejor de sí para que Audi Golf Night by Mahou & Lopesan sea una noche mágica e inolvidable.

Antes de llegar al market gastronómico, los asistentes tuvieron la oportunidad de recorrer los diferentes espacios de los patrocinadores para descubrir las numerosas sorpresas que tenían preparadas. Como viene siendo habitual, el espectacular Hoyo Audi fue el punto de encuentro de cientos de personas que se acercaron para fotografiarse en el exclusivo espacio y recoger sus sofisticadas pulseras Audi. Tampoco pasó desapercibido el nuevo Audi Q8 Sportback e-tron allí expuesto, el nuevo modelo 100% eléctrico de la marca recién llegado a Canarias y con el que la firma alemana espera seguir revolucionando la movilidad sostenible del Archipiélago. Otros modelos que también estuvieron presentes fueron los superdeportivos Audi RSQ3 o el inconfundible RS e-tron GT, símbolo de potencia, deportividad y sostenibilidad gracias a su naturaleza completamente eléctrica.

La exquisita propuesta culinaria del evento fue una de las grandes protagonistas de la noche, que estuvo acompañada de un perfecto maridaje de cervezas Mahou, especialmente la nueva Mahou Rosé, una cerveza de color rosado con un refrescante toque afrutado. Los asistentes pudieron disfrutar de un market gastronómico formado por los restaurantes más reconocidos de Gran Canaria: La Aquarela, 200 Gramos, 222 SW Bar & Grill, Vintia Catering, El Churrasco, Terraza Elder, Pier 19, El Pote, Mesa Socorro, Julián Martín, 928 Capital, Barracuda, Massa Massa Pizza Club, Bentayga, Dorotea, Tandoori Flavor, La Bodega de la Avenida, Emblemática Rooftop, Rías Bajas Las Palmas, Umare Sushi, El Caserón del Cortijo, La Cocina de Hande, Parrilla, D'Vainilla, Pingüino Soul, Café Regina, Komité, Frimancha, Café del Mar, Chocolates Valor, Catering Casa Pueblo, La Cava de Piñeiro, Maspalomas Golf, Chef Déniz Group, Catering La Vaquita, Tu Boca Mi Carne y Ají, Limón y Canela. El market gastronómico también estuvo acompañado de una selección de más de 20 barras de bebidas premium y la música de DJ Dana amenizando la cena.

Audi Golf Night by Mahou & Lopesan también contó con la presencia de Rafael Centeno, chef invitado por parte de Mahou en esta edición, que cuenta con una estrella Michelin y dirige el exitoso y reconocido restaurante Maruja Limón en Vigo, Galicia. Junto a Mario Rodriguez Ureña, Chef del Restaurante de Maspalomas Golf, realizaron una propuesta culinaria que todos los asistentes pudieron degustar y, además, recorrieron el market gastronómico para ofrecer la mejor selección de sabores junto a los más de 30 prestigiosos restaurantes allí presentes. Así, Mahou quiso reforzar un año más su apuesta por la vinculación de reconocidos chefs del panorama nacional y nuevos talentos gastronómicos de Canarias, resaltando la calidad gastronómica que tienen nuestras Islas.

Por su parte, Lopesan Hotel Group no faltó a la tradición y volvió a presentar un exclusivo stand en el que los asistentes tuvieron la posibilidad de degustar el Caviar de La Cava de Piñero y el novedoso espumoso Arras. Estos dos productos de máxima calidad escenifican a la perfección la apuesta que realiza la compañía por ofrecer un servicio diferenciado, original y personalizado. De hecho, muchos de los asistentes a la fiesta pudieron conocer, en primera persona, la propuesta alojativa de 5 estrellas que ofrece el Grupo Lopesan en Meloneras y aprovecharon la convocatoria realizada por la Audi Golf Night by Mahou & Lopesan para disfrutar de un inolvidable fin de semana en el Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel, el Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa, el Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso o el Lopesan Baobab Resort.

Audi Golf Night by Mahou & Lopesan también es conocida por su marcado carácter social y este año no iba a ser diferente. Durante la cena, se llevó a cabo una venta de boletos entre los asistentes con el objetivo de donar toda la recaudación obtenida a la Fundación Alejandro da Silva. Con la compra de los boletos, los asistentes entraban a participar en un exclusivo sorteo benéfico con el que los ganadores pudieron llevarse a casa una joya de Saphir, dos billetes de Binter a cualquiera de sus destinos nacionales o internacionales, dos bolsos de Guess, dos bonos de estética IKIGAI by Hospitales San Roque, una cesta con una selección de artículos premium de Fund Grube, una cena para dos en el restaurante La Aquarela y un año de cerveza Mahou gratis.

La noche continuó con el espectáculo de Bollywood, que cautivó a todos los presentes con una deslumbrante exhibición de coloridos trajes, coreografías y música en el que colaboró Fund Grube, contagiando al público de la energía y el entusiasmo que emanaba del escenario. El colofón a esta velada de ensueño lo puso el reconocido DJ Julio Torres, acompañado por el saxofonista Francis, que pusieron el toque musical e hicieron bailar a todos los asistentes hasta el final de la noche.

Sin duda, esta nueva edición de Audi Golf Night by Mahou & Lopesan se convirtió en un verdadero viaje sensorial. El espíritu acogedor y festivo de la India se reflejaba en la sonrisa de cada uno de los asistentes, que disfrutaron de una noche llena de sorpresas y emociones. Maspalomas Golf ha demostrado, a lo largo de los años, un compromiso inigualable en la organización y consolidación de Audi Golf Night by Mahou & Lopesan. Su dedicación y pasión por brindar experiencias únicas y memorables han convertido a este evento en todo un referente del verano que se supera cada año. Esta nueva edición no habría sido posible sin la contribución y el apoyo de Audi Canarias, Mahou, Lopesan, Audiovisuales Canarias, Canaragua, Patronato de Turismo de Gran Canaria, Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Guess, Iqos, Binter, Ikigai by Hospitales San Roque, Fund Grube, Mint, Turfgrass, Ahembo, Graeser & Partners y Saphir.