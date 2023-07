«Audi Golf Night by Mahou & Lopesan es ya un encuentro de amigos que nadie se quiere perder»

Ya se ha iniciado la cuenta atrás para la 13ª edición de Audi Golf Night by Mahou & Lopesan. El próximo viernes 28 de julio, Maspalomas Golf acogerá una cita que se ha convertido ya en tradicional en los veranos en el sur de Gran Canaria y que llega con múltiples sorpresas.

María Ley, gerente de Maspalomas Golf, es la creadora de esta iniciativa que arrancó en el año 2010. «Ya han pasado 13 años y la evolución ha sido enorme. Recuerdo que imaginé un encuentro entre amigos en el Sur, que fuese divertido y diferente. Tenía esa ilusión en la cabeza y un tío mío me ayudó. Y así empezó con un torneo de golf nocturno, que luego se complementó con una cena temática y derivó en el formato actual de market gastronómico, combinado con buena música y muchas acciones durante la noche. Ahora no se organiza el torneo de golf nocturno porque mis energías no dan para más», resalta. A María Ley se le iluminan los ojos cuando habla de Audi Golf Night by Mahou & Lopesan y el enorme apoyo que cada año tiene el evento de distintas empresas, sumándose año a año firmas nuevas que quieren formar parte de una cita que proyecta ya la imagen de Canarias, Gran Canaria y del destino de Maspalomas en el exterior, «ya que vienen personas de otras islas e incluso de la Península para disfrutar de un evento que es ya un encuentro de amigos que nadie se quiere perder».

Este año la temática es la India. «Siempre se me van ocurriendo cosas de manera inesperada y en esta ocasión fue tras ver un Reel en Instagram. India es colorido y alegría, y desde un primer momento me imaginé el Taj Mahal y toda su grandiosidad. Pero ha sido curioso cómo esta temática ha servido también para poner en valor el enorme arraigo que Canarias siempre ha tenido con la comunidad de la India que con mucha ilusión se ha involucrado en este Audi Golf Night by Mahou & Lopesan. Pretendemos que disfruten al máximo y que vean plasmadas parte de sus raíces en la fiesta», afirma la directora de un evento que ya ha colgado desde hace días el cartel de aforo completo.

Marbella disfruta de su Starlite y Maspalomas, en Gran Canaria, lo hace año a año con Audi Golf Night by Mahou & Lopesan. Maspalomas Golf ya está preparado para acoger la fiesta más esperada del verano, con un market gastronómico compuesto por 36 restaurantes de reconocido prestigio de la isla y unas 20 barras de medidas premium, todo ello aderezado con la actuación de Dj Julio Torres.

María Ley espera que los asistentes difruten al máximo el próximo viernes, pero ella sigue mirando al futuro. Desde las navidades empieza a imaginar su universo Audi Golf Night by Mahou & Lopesan y su sueño sigue siendo «traer a la fiesta a un artista de nivel internacional. Es muy difícil conseguir eso, pero no lo descarto», apostilla. Nacho Cano, Bertín Osborne, Marta Sánchez, Efecto Pasillo o Salvapantallas son algunos de los artistas que ya han pasado por el escenario de Maspalomas Golf en esta cita de verano que arrancará este viernes 28 de julio, a partir de las 20.30 horas.

Si no existiesen los patrocinadores apoyando el evento «esto no sería posible», destaca. El formato de Audi Golf Night by Mahou & Lopesan está cada vez más valorado y otras islas están interesadas en hacer algo parecido. «A pasarlo bien», este es el mensaje que María Ley lanza a muy pocos días de celebrar el 13º aniversario de una cita que recupera su formato de éxito para el disfrute de todos los asistentes a un escenario idílico, como es Maspalomas Golf.