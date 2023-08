Atención, turista: aquí no está la foto que usted tanto busca

Pruebe a hacerlo. Escribabarranco de las Vacas en Google Maps y siga la ruta. Le llevará a una curva con poco sitio para aparcar en una carretera solitaria a caballo entre Agüimes y Santa Lucía. Busca un cañón geológico espectacular que se cotiza alto en Instagram, una joya come 'likes'. La fiebre del oro digital le anima a internarse cauce arriba. Pasan los minutos y los metros, y la postal se hace de rogar. Pero usted se empeña. De repente el camino se empina. Mejor dicho, se verticaliza. Asume el riesgo, porque, pensará, este fin sí justifica el esfuerzo. Pero no sabe que lo hace en vano. O que, en el mejor de los casos, si tiene aguante y un punto de imprudencia, se lo encontrará varios kilómetros más arriba, cuando ya no le queden precisamente ganas de selfis.

Ampliar Punto de la ruta por el verdadero barranco de las Vacas en que la senda se verticaliza y se vuelve peligrosa. Cober

Un paisaje muy 'instagrameable' y un navegador que no se equivoca, o que es muy tozudo, se dan la mano en Agüimes para que decenas de turistas y hasta locales en busca del mal llamado barranco de Las Vacas acaben perdidos en una carretera secundaria, la GC-551, en mitad de un paisaje árido y deshabitado. Casi siempre se dan cuenta a tiempo, pero hay otras, como pasó días atrás con dos senderistas alemanas, en que la aventura acaba en susto. Terminaron medio entaliscadas y refugiadas en una cueva el mismo día en que la isla y sus servicios de emergencias, el 25 de julio, miraban para el fuego que encendió la Cumbre. El buen hacer de dos policías locales de Agüimes las devolvió sanas y salvas a la civilización.

Ampliar Cartel de alerta colocado por el Ayuntamiento de Agüimes. Cober

¿Dónde está la clave? En el topónimo. Por más viral que ya se haya hecho, ese tan codiciado fondo de selfis no está en el barranco de las Vacas, sino en el de Barafonso. Suena algo más raro, es verdad, pero tiene la ventaja de que no le hará perderse. No solo les une que discurren por el mismo municipio, el de Agüimes, sino que, además, cruzan sus caminos. El de Barafonso es, de hecho, según ha aclarado más de una vez el experto senderista Álvaro Monzón, un afluente del de las Vacas, que es un cauce bastante más largo. El problema es que el paisaje que persigue la gente está bastante más lejos del punto a donde Google Maps conduce a sus usuarios.

Ampliar Este sí es el barranco de Barafonso, la mesa de los selfis en Gran Canaria. C7

En concreto, está a unos 2,8 kilómetros en coche, como advierte desde hace unos meses un cartel colocado por el Ayuntamiento de Agüimes. Está justo a la entrada, fácil de ver y con la palabra peligro en tres idiomas, pero así y todo hay quien se lo salta. O lo desobedece. José y Ana vienen de Galicia y estarán unos días en la isla. Se ve que les gusta la geología. En su ruta de la mañana tienen previsto visitar este barranco y Los Azulejos, en Mogán. Pero el panel les alertó del error. «Qué raro, nos trajo Google Maps». Y les trajo bien, lo que José o Ana no hicieron bien fue confundir el nombre. «¿Baraqué?», preguntó. «No lo había oído nunca». Pusieron Las Vacas y se alejaron de su destino, pero es que si hubieran puesto Barafonso, les habría mandado al mismo sitio. Ese es el problema. Y como esta pareja, otra de catalanes, y otra de madrileños, una italiana solitaria y una familia inglesa de dos padres y dos niños.

En la foto superior, cauce del verdadero barranco de las Vacas. Debajo, boca de la galería que se descubre en ese sendero y curva en la se inicia la ruta en la que no se encuentra la foto que busca toda esa gente. Cober

El paisaje que se descubre barranco arriba por el verdadero cauce de las Vacas es otro tesoro escondido. Pasa justo al lado de la boca de una galería de agua de varios kilómetros de longitud, una obra hidráulica singular junto a la que aún se conservan los restos herrumbrosos de sus raíles que, en su conjunto, en una sociedad orgullosa de su pasado, habría estado preparada para la visita al público.

Pero ni la gente que acaba ahora en este barranco va en busca de este valioso patrimonio etnográfico, ni el camino está acondicionado ni puede que los taludes que lo encañonan, que han sufrido varios y muy voluminosos desprendimientos, garanticen la seguridad necesaria. Por si no fuera suficiente, la senda, pasada la mina, acaba en una pendiente resbaladiza por la que es bastante más fácil subir que bajar.

Así las cosas, no lo olvide. Se llama barranco de Barafonso, no de Las Vacas, está en la GC-550, la carretera que conduce de Agüimes a Temisas, y no se fíe de Google Maps. a poder ser, limítese a la foto. Lo ideal sería que no dejara más huellas que las que queden grabadas en su cámara o su móvil.