El asfaltado de los tramos más viejos de la GC-3 se ejecuta en horario nocturno La Consejería de Obras Públicas del Cabildo acomete la mejora del firme de 11 kilómetros, la primera intervención global sobre la vía desde su construcción

El asfaltado de la GC-2 se ejecuta entre las 23.00 y 06.00 horas de domingo a jueves.

La Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, que dirige el vicepresidente Augusto Hidalgo, inició el pasado domingo los trabajos de renovación del firme de los tramos más antiguos de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria (GC-3), una actuación que abarca 11 kilómetros con un plazo de ejecución de un año y en la que invierte algo más de 18 millones de euros. Es la primera intervención global en esta vía, que usan cada día una media de 150.000 vehículos, desde su construcción hace 20 años.

Los trabajos de rehabilitación del pavimento de la GC-3, que se harán siempre en horario nocturno, se inician con el asfaltado de tres enlaces junto a la vía principal en la zona de Tamaraceite. Los operarios de la contrata se encuentran trabajando estos días en el enlace de Lomo Los Frailes-Tamaraceite, y seguirán esta semana con el de Siete Palmas-Almatriche-San Lázaro y Siete Palmas-Hipercor.

Estos trabajos obligan al cierre de la circulación en estos enlaces mientras se desarrollen las obras de asfaltado entre las 23.00 y las 06.00 horas de domingo a jueves.

La Consejería de Obras Públicas adjudicó hace unos meses los tres lotes que componen el contrato para la rehabilitación estructural y casi completa del firme de la GC-3 por 18,049 millones a las empresas Surhisa Suárez e Hijios SL, Lopesan Asfaltos y Construcciones SAU y la UTE Félix Santiago Melián SL-Hermanos García Álamo&Asfaltos Tivoli SLU.

Con las obras que se han iniciado esta semana comienza un año de trabajos encaminados a devolver toda la firmeza y seguridad al pavimento de esta vía ya que el firme actual de las dos calzadas de la GC-3 presenta deterioro generalizado.

Se va a proceder a su rehabilitación estructural mediante la ejecución del fresado del firme y la reconstrucción posterior del mismo. La rehabilitación del firme se extenderá también a varios ramales y conexiones de la circunvalación con otras vías de la red insular de carreteras y con vías municipales.

Ampliar Trabajos iniciados en el enlace de Tamaraceite-Lomo Los Frailes. C7

El ámbito de actuación abarca las dos calzadas de la GC-3 que van desde el kilómetro 0, junto a la potabilizadora, hasta el 10,7, en Tamaraceite. Se deja fuera de esta actuación la Fase IV de la circunvalación, que el Gobierno canario puso en servicio en 2022, y el tramo de Las Mesas que ya fue reasfaltado por el Cabildo hace pocos años.

Esta renovación integral de la GC-3, debido a la alta densidad de tráfico y a ser uno de los ejes de comunicación más importantes de la isla, se hará por fases que se han agrupado en tres lotes de ejecución con plazos que van desde los ocho meses al año, según el lote.

Este proyecto contempla también la impermeabilización de los dos tableros del viaducto del Guiniguada, un defecto que ha generado en los últimos años la infiltración del agua de lluvia en el tablero y ha afectado a los tendones de acero que sostienen el puente y que han tenido que sustituirse por otros nuevos en los dos últimos años. Por ello se propone un fresado de hasta 20 centímetros para descubrir la cara superior del tablero y realizar su impermeabilización.