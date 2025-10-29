Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 29 de octubre de 2025
Eduardo Marrero, portavoz de Coalición Canaria en Arucas. C7

CC Arucas solicita incorporar ayudas a los empresarios afectados por las obras en el presupuesto de 2025

El partido opositor ha llegado a un acuerdo con el grupo de gobierno para incorporar medidas que reduzcan el impacto en los comerciantes

David Rodríguez Medina

David Rodríguez Medina

Arucas

Miércoles, 29 de octubre 2025, 05:20

Comenta

Coalición Canarias (CC) de Arucas ha llegado a un acuerdo con el grupo de gobierno local para incorporar una serie de medidas en el presupuesto de 2025 que han sido propuestas por el partido opositor. Entre ellas se encuentran las ayudas destinadas a a los empresarios locales que se puedan ver afectados por las múltiples obras que actualmente se están llevando a cabo en el municipio, como son las de la nueva circunvalación o la rehabilitación del recinto ferial.

Una de ellas, según explica Eduardo Marrero, portavoz de CC, consiste en conceder subvenciones a esos empresarios que que puedan ver reducidos sus ingresos a causa de las obras. «Esa línea de subvenciones directas a los comerciantes permitirá que aquellos que sufran pérdidas superiores al 25% en su facturación respecto a años anteriores puedan solicitar esta ayuda en el Ayuntamiento», explica Marrero. Para mostrar el compromiso del Consistorio con el pueblo, el concejal también ha propuesto incluir una campaña solidaria destinada a los empresarios perjudicados.

Mejorar el programa de Juventud Arucas es otra de las iniciativas planteada por Marrero y aprobada por el Gobierno municipal, con el objetivo de que los jóvenes estudiantes de Arucas puedan implicarse en la política local. «La intención es que el alumnado de los diferentes institutos puedan venir a los plenos para así incentivar la participación social y política de los jóvenes», propone el concejal de CC.

Marrero, en la reunión donde trasladó y fueron aceptadas sus propuestas por el gobierno local, también sugirió que se cambie el modelo actual de servicio jurídico, ya que «cada área tiene su propio servicio externo». El concejal propone que se cree un servicio de orientación jurídica ciudadana «con la intención de que los vecinos puedan realizar consultas y preguntas sobre cualquier área». Esta medida se incorporará en el presupuesto del año que viene, suponiendo «un recorte en el gasto, ya que cada concejalía aporta una pequeña parte para cubrir un servicio jurídico mucho más centralizado», concluye.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

