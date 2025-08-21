Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La colaboración vecinal permitió identificar el vehículo implicado en los hechos. C7

Arucas sanciona con 30.050 euros a una empresa por vertidos ilegales y peligrosos

Los vertidos se produjeron en la zona de Acequia Alta y en el Pasaje El Abedul (Los Castillos), alcanzando un volumen aproximado de 80 sacos

CANARIAS7

Arucas

Jueves, 21 de agosto 2025, 11:31

El Ayuntamiento de Arucas ha incoado expediente sancionador y propuesto una multa de 30.050 euros a los responsables de un vertido incontrolado de escombros y residuos peligrosos, entre ellos placas de fibrocemento con contenido en amianto, en distintos puntos del municipio.

La actuación fue posible gracias a la colaboración vecinal, que permitió identificar el vehículo implicado. Los vertidos se produjeron los días 29 de julio y 4 de agosto en la zona de Acequia Alta y en el Pasaje El Abedul (Los Castillos), alcanzando un volumen aproximado de 80 sacos.

El Consistorio recuerda que la ordenanza municipal prohíbe depositar escombros en los puntos de contenedores y que Arucas dispone del Punto Limpio de Montaña de Cardones, donde se pueden entregar hasta 15 sacos diarios de este tipo de residuos de manera gratuita y segura.

Asimismo, destaca que la manipulación inadecuada del amianto puede liberar fibras peligrosas al aire, causando enfermedades graves como asbestosis, cáncer de pulmón y mesotelioma, y que su gestión sólo es posible a través de gestores autorizados.

