Arucas recuerda a las víctimas de las desapariciones forzadas del franquismo El acto contó con una visita a la exposición 'Pozos del Olvido' instalada en la plaza de la Constitución

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 30 de agosto 2025, 14:17

La Asociación por la Memoria Histórica de Arucas (AMHA) celebró este sábado un acto con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una jornada de homenaje dedicada a quienes sufrieron la represión durante la Guerra Civil española.

La cita tuvo lugar en la Plaza de la Constitución de Arucas, donde la presidenta de la AMHA, Pino Sosa, abrió el encuentro junto a la concejala de Festejos y Juventud del Ayuntamiento, María José Valencia Almeida. Tras la inauguración, se procedió a la lectura de un manifiesto, una ofrenda floral y un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas.

El programa incluyó la exposición itinerante Los Pozos del Olvido, instalada en la Plaza de la Constitución, y una muestra fija del mismo proyecto en la sede de la AMHA. Además, se realizó una ruta por los lugares de memoria traumática en el casco de Arucas, abierta a la participación ciudadana, que partió desde la sede de la asociación.

La jornada concluyó con un homenaje en el cementerio municipal, donde se depositaron flores en memoria de las personas desaparecidas.

Ampliar Ofrenda floral en el cementerio de Arucas. Mónica Rodríguez Medina

El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas fue instaurado por la ONU en 2012 como una fecha de recuerdo, reconocimiento y dignidad hacia quienes padecieron la violencia y la injusticia de las desapariciones forzadas en todo el mundo.