'Arucas y el Mar': una oportunidad para tomar conciencia con el medioambiente En su undécima edición, del 13 al 30 de septiembre, el municipio norteño buscará trasmitir valores enfocados en la conservación de los entornos litorales

David Rodríguez Medina Arucas Martes, 9 de septiembre 2025, 21:05

En su undécima edición, 'Arucas y el Mar' se presenta como un programa que mantiene el objetivo de concienciar a los usuarios de los impactos que tiene el ser humano en los diferentes entornos litorales de la isla. Organizado por la Concejalía de Medioambiente del Ayuntamiento de Arucas, con la colaboración del Cabildo, tanto los vecinos del municipio como las personas foráneas podrán acercase a la costa aruquense y disfrutar, del 13 al 30 de septiembre, de diferentes actividades medioambientales, deportivas y culturales pensadas para todo tipo de público.

Juan Jesús Facundo, alcalde del municipio, se mostró orgulloso de presentar este programa que se llevará a cabo en la costa de Arucas, a la que considera «la joya de la corona» de la comarca. Para su desarrollo se ha contado con la ayuda de diversas asociaciones, empresas y entidades, las cuales estarán representadas en unos 30 puestos a lo largo de la costa de Arucas.

También aprovechó para anunciar que este año, pese a que no se encuentre dentro del programa de actos, se le realizará un «emotivo homenaje» y la entrega de una placa a José Tomás, mejor conocido como Mandy, uno de los vecinos que siempre ha estado involucrado en el cuidado, concenciación y mantenimiento del medioambiente de la costa de Arucas. «Siempre ha hecho una labor de difusión y divulgación, junto a sus compañeros surferos, de lo que significa cuidar la costa», señaló Facundo.

El consejero de Obras Públicas e Infraestructuras del Cabildo, Agusto Hidalgo, detalló que este tipo de eventos garantiza «la unión de lo lúdico con la parte medioambiental y genera que se pueda atraer una gran cantidad de personas». Hidalgo se mostró satisfecho con este tipo de ferias ya que provocan que «muchos niños se den cuenta de lo complicado que es mantener la costa en buenas condiciones y cuidar los paisajes maravillosos que tenemos a nuestro alrededor», concluyó.

Un millón para invertir en la costa de Arucas

Facundo aprovechó para anunciar la próxima inversión que consistirá en readaptar la costa de Arucas y que se pondrá en marcha durante «el próximo año». El primer edil afirmó que «hemos llegado a un acuerdo con el Cabildo, con la Consejería de Turismo que dirige Carlos Álamos, para invertir un millón de euros para renovar el solárium en la zona de Bocabarranco, incorporando zonas de madera para que la gente pueda venir a disfrutar».

En ese plan de actuación también entra la rehabilitación de la zona de Las Coloradas, con la renovación de varios bloques de hormigón y palos de madera. «Ese millón de euros lo invertiremos para intentar mejorar las zonas más deterioradas de toda la costa de Arucas, que abarca unos ocho kilómetros», sentenció Facundo.

