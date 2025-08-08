Arucas incorpora nuevos caudales de la cumbre para abastecer a sus medianías La instalación de tuberías y conexiones por parte de Canaragua logra reducir y/o eliminar las restricciones parciales de consumo

El Ayuntamiento de Arucas ha incorporado a su red de abasto de agua potable un caudal de más 150 metros cúbicos diarios de pozos y manantiales de la cumbre desde el pasado 28 de julio, lo que permitirá reducir, e incluso eliminar, las restricciones parciales de consumo que se venían aplicando en las medianías del municipio.

Esta incorporación es posible al culminar la instalación de tuberías, que conectan pozos de la Heredad de Arucas y Firgas de la cumbre con la red en la zona de medianías. por la empresa concesionaria del servicio, Canaragua. Así mejorará significativamente el suministro en la parte alta de Arucas, beneficiando a barrios como Fuente Laurel, Altabacales, Masapeces, Los Betancores y Los Portales, entre otros.

La escasez de agua en medianías se hizo patente desde el verano de 2024, siendo esta la única zona del municipio que no se abastece con agua desalada. La merma de caudales en las fuentes que surten esta área se ha reflejado en problemas de suministro, similares en municipios vecinos como Teror, Firgas y Valleseco. No obstante, en Arucas las restricciones han tenido una duración máxima de 36 horas continuas en los barrios más afectados.

La obra presentó desafíos debido a la compleja orografía del terreno y la necesidad de coordinar múltiples infraestructuras. Para conducir el agua desde la cumbre de Valleseco hasta los depósitos de Fuente Laurel, en Arucas, fue necesario integrar tuberías de la Heredad y depósitos de Valleseco. Además, colaboró el Consejo Insular de Aguas (CIA), cuyo aporte de agua desalada en cotas bajas fue crucial para liberar caudales en las altas.

El alcalde, Juan Jesús Facundo, y el concejal de Aguas, José Lorenzo Montesdeoca, han mantenido reuniones con alcaldes de municipios con problemas similares y propietarios de caudales para asegurar este aporte adicional. Facundo explicó que «se están buscando todas las fórmulas para incrementar los recursos hídricos desde hace varias semanas, no solo buscando caudales adicionales, sino también usando otros medios, como el traslado de agua desde la parte baja a la alta en camiones cuba». Así, desde que se constató la merma de caudales se activó un dispositivo de trasvase en camiones cisterna que solo en julio supuso la entrada de más de 2,33 millones de litros a los depósitos de Fuente del Laurel.

En paralelo el Ayuntamiento ha pedido a los vecinos un consumo responsable. La zona afectada tiene muchas segundas residencias, con algunas piscinas y pequeños huertos. De hecho, aquí el consumo de agua aumenta los fines de semana casi un 30% respecto a los días entre semana y esto se agrava en verano.

También ha mantenido reuniones con el CIA, el Cabildo y el Gobierno de Canarias para ultimar el proyecto de impulsión desde la desaladora de Punta Camello, en la costa, hasta los depósitos de Fuente Laurel. El objetivo es¡ que en 2026 el Cabildo incluya en sus presupuestos las obras para garantizar el suministro con agua desalada al 100% del municipio.