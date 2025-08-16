Artenara estrena la Ruta Arte Sacro, un itinerario que une patrimonio aborigen y tradición cristiana La presentación oficial de la iniciativa será el 22 de agosto

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 16 de agosto 2025, 12:34 Comenta Compartir

La Asociación de Empresarios de Artenara (Edarte) y el Ayuntamiento del municipio más alto de Gran Canaria han presentado La Ruta Arte Sacro, un innovador itinerario cultural y religioso que busca poner en valor el patrimonio espiritual de Artenara.

La propuesta establece un vínculo entre los antiguos lugares sagrados aborígenes y los actuales espacios de culto cristiano, trazando un recorrido que evidencia una continuidad espiritual de más de cinco siglos, según informó a través de un comunicado el Gobierno regional.

El proyecto, diseñado por la geógrafa Eva Luna Acosta con la colaboración de Eugenio Reyes Naranjo, se enmarca en la iniciativa UniRural, promovida por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Fundación Universitaria de Las Palmas, con financiación del Gobierno de Canarias. También forma parte de los objetivos de la Agenda 2030 a través del laboratorio Islas Responsables Lab (IRLab).

La presentación oficial tendrá lugar el próximo viernes 22 de agosto, en el salón cultural Cronista José Antonio Luján Henríquez de Artenara.

Dos rutas complementarias

La Ruta Arte Sacro se estructura en dos itinerarios:

La ruta del Casco Municipal, con 11 puntos estratégicos, entre ellos el Mirador de La Atalaya, el Monumento a los Ciclistas, la Iglesia de San Matías —con sus murales de José Arencibia Gil— y la Ermita de la Virgen de la Cuevita, excavada en la Montaña del Toril.

La ruta de los Barrios Rurales, que conecta enclaves como el Mirador de las Crucitas, la Ermita de San Antonio de Padua en Lugarejo y la Ermita de la Candelaria en Acusa, donde se conserva el Cristo de Acusa del siglo XVII.

Continuidad histórica y tradición viva

La iniciativa también reconoce la labor de párrocos, cronistas e investigadores que han contribuido a preservar la memoria cultural y religiosa del municipio, como José Cástor Quintana Sánchez, Domingo Báez González y el cronista oficial José Antonio Luján Henríquez.

Además, durante la presentación se abordarán las tradiciones vinculadas a la Virgen de la Cuevita, proclamada en 1963 patrona del folclore grancanario y también patrona de los ciclistas de la isla.

Patrimonio como motor de futuro

Con apenas un millar de habitantes, Artenara busca en este proyecto una herramienta de revitalización territorial frente al reto demográfico. La Ruta Arte Sacro pretende convertir el patrimonio en un motor de desarrollo sostenible, combinando turismo cultural, educación y producción artesanal.

«El patrimonio rural no se pierde sólo por el paso del tiempo, sino también por el abandono, el expolio y la desfiguración que provoca el desconocimiento», advierte Eva Luna Acosta. A su juicio, los recursos religiosos forman parte de la identidad colectiva y del «paisaje emocional y simbólico que ha unido durante siglos a generaciones enteras».

El proyecto incorpora además materiales digitales -mapas, itinerarios detallados y recursos educativos- y criterios de accesibilidad universal, especialmente en el Mirador de La Atalaya, punto de inicio de la ruta principal.

La Ruta Arte Sacro cuenta con el respaldo del Colegio de Geógrafos, el Archivo Provincial de Las Palmas y la Diócesis de Canarias, así como la colaboración de especialistas como la restauradora María Cárdenes Guerra.