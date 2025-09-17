Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Cielo nocturno en Artenara. C7

Artenara acoge en octubre las II Jornadas Astronómicas

Tendrán lugar el sábado día 4 y serán de acceso gratuito | El plazo de inscripción ya está abierto

Artenara

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:58

Aquellas personas que disfruten de la observación del cielo y de sus astros deberán reservar un hueco en sus agendas en octubre y poner rumbo al pueblo más alto de Gran Canaria. El municipio acogerá el sábado día 4 las II Jornadas Astronómicas de Artenara. Las organiza la Asociación Astronómica y Educativa de Canarias Henrietta Swan Leavitto con la colaboración de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Artenara.

Este seminario intensivo, concentrado en una sola jornada, mañana y tarde, tendrá carácter gratuito e incluirá charlas, talleres y sesiones de observación nocturna bajo uno de los mejores cielos del mundo. Los interesados han de saber que antes habrán de inscribirse en la dirección de correo electrónico aaec@astronomiayeducacion.org, con copia a informacion@artenara.es del Ayuntamiento de Artenara, o bien llamando al teléfono 928-666-117.

El programa, dirigido tanto para profesorado como para ciudadanía en general, arrancará a las 10.30 horas y se desarrollará en distintos espacios: el centro cultural, el parque Timplista José Antonio Ramos, el local aledaño al campo de fútbol y la plaza de la Vega de Acusa. Será precisamente en este último emplazamiento donde está previsto que se organice, a partir de las 20.00 horas, la sesión de observación nocturna, una interpretación del celaje nocturno con telescopios Dobson y Seestar.

Estas jornadas forman parte de la World Space Week 2025 y de la campaña internacional Observe the Moon 2025, lo que sitúa a Artenara en el calendario mundial de la divulgación astronómica. Además, la actividad cuenta con el reconocimiento oficial de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y se certificará con una duración de 10 horas para el profesorado participante que se inscriba formalmente.

Las charlas tendrán lugar en el centro cultural de Artenara, donde, tras la inauguración formal (10.30), Carlos Morales impartirá a las 10.45 horas la primera, 'De la observación visual a la Inteligencia Artificial'. Le seguirá, después del descanso, a las 12.00, R. Martorell con la ponencia 'Astronomía y cultos astrales en las Crónicas de la Conquista de Canarias'.

D. Sola, a partir de las 12.20, hablará de 'Agujeros negros: del misterio a la observación', proseguirá a las 12.40 J.C. Gil con 'Astronomía y celaje en el patrimonio Unesco de Gran Canaria' y se terminará la mañana con una mesa redonda, a las 13.00 horas, sobre 'Patrimonio y firmamento en la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria'.

Por la tarde, tendrán lugar los talleres en el resto de emplazamientos. A. Bolaños coordinará uno sobre 'Pensamiento Computacional y Ciencias del Espacio'; F. Robaina, otro sobre 'Búsqueda de Asteroides'; Morales, otro acerca de la observación solar; y finalmente, Martorell, sobre la 'Cianotipia Astronómica'.

Para facilitar la participación, la organización pondrá a disposición de todas las personas inscritas un servicio de guaguas interno para los desplazamientos dentro de Artenara y hacia la Plaza de la Vega de Acusa. Además, el profesorado contará con un servicio específico de transporte desde Las Palmas de Gran Canaria (Fuente Luminosa), con recorrido de ida y vuelta hasta Artenara

