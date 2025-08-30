El arte pone las calles de Teror En Pie Más de 20 compañías internacionales llenan de arte, circo y música las calles del municipio en la duodécima edición de un festival gratuito, sostenible y pet-friendly

Imagen de una de las actuaciones de la jornada del festival de arte en Teror este sábado.

CANARIAS7 Teror Sábado, 30 de agosto 2025, 12:40 | Actualizado 13:04h. Comenta Compartir

El caso histórico de la villa mariana está ocupado hasta este domingo por más de 20 compañías artísticas procedentes de Canarias, la Península y varios países de Europa, las participantes en la duodécima edición del Festival de Arte en la Calle En Pie.

Circo, teatro, música, acrobacias, clown, espectáculos aéreos, danza y narración oral son algunas de las disciplinas que se suceden en las 35 funciones que incluye el programa y que empezaron este sábado. Se reparten en varias zonas de actuación, entre ellas la calle Real, La Alameda y las plazas del Pino, de Teresa Bolívar y de Sintes, con una gran sorpresa al finalizar en el aparcamiento de las Oficinas Municipales. Convertido ya en un referente en el calendario cultural del archipiélago, este festival mantiene un compromiso firme con la democratización cultural y la sostenibilidad: acceso gratuito a todos los espectáculos, medidas para reducir residuos, fomento del transporte responsable y un formato pet-friendly que anima a vivir la experiencia en compañía de las mascotas.

Cober

Uniendo tradición, innovación y comunidad, En Pie demuestra que la cultura, cuando se comparte en la calle, tiene el poder de transformar y emocionar.

Temas

Calles

Circo

Teror

Arte