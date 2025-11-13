Arrancan las obras para culminar y abrir el parque Camilo Sánchez en Santa Lucía La empresa adjudicataria de la obra civil y de la instalación eléctrica, Capross 2004, ha iniciado los trabajos para terminar el recinto tras años de retrasos

Cristina González Oliva Santa Lucía de Tirajana Jueves, 13 de noviembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

La empresa Capross 2004, adjudicataria de la obra civil y la instalación eléctrica, ha comenzado los trabajos para terminar el parque Camilo Sánchez, en Santa Lucía de Tirajana, tras años de retrasos. Con esta última acometida, financiada por el Plan de Inversiones Extraordinarios del Cabildo, podrá finalmente abrirse este esperado recinto verde.

El Ayuntamiento formalizó semanas atrás el contrato con la entidad, culminando así un proceso que tuvo que reiniciar debido al recurso de una de las empresas que se presentaron a la licitación. Con este paso se podrán culminar las instalaciones y convertirse en el mayor espacio verde previsto para el municipio, con más de 90.000 metros cuadrados.

Capross 2004 se ha hecho con el contrato de la obra civil por un importe de 2.380.487 euros, incluyendo un plazo de garantía ampliado a tres años, y con un plazo de ejecución de nueve meses. También será la empresa encargada de realizar la instalación eléctrica y del alumbrado, que salió a licitación en otro procedimiento y que fue adjudicada por 485.189 euros.

Las obras deberán finalizar las actuaciones que quedaron pendientes en la segunda fase del proyecto, que se paralizó. En concreto, se intervendrá en los aseos, anfiteatro, gradas y rampas de acceso. También se incluyen tareas de limpieza general del recinto, instalación parcial de pavimentos, varias zonas de juegos infantiles, biosaludables y deportivas, además de labores de paisajismo. El proyecto también contempla un espacio de césped artificial donde está previsto la instalación de un food track.

'Pump-track' y fuente lúdica

Además del lote principal, que corresponde a la obra en sí, se han adjudicado otros dos contratos especializados. Se trata de un circuito de 'pump-track' para bicicletas, patines y skates, que ejecutará la empresa New Vision Sport por 162.618 euros, y una fuente lúdica de 155 metros cuadrados con al menos 13 chorros, que realizará Comsa Service Facility Management por 166.843 euros.

Con las diferentes intervenciones, la inversión para culminar el parque ascenderá a 2.709.948 euros, sensiblemente inferior al coste de salida en el proceso de licitación, que era de 3,35 millones de euros. A ello hay que sumar casi medio millón más de la instalación eléctrica.

Con este nuevo empuje, que podría ser ya el último si no vuelven a surgir inconvenientes, Santa Lucía de Tirajana podrá por fin abrir uno de los espacios urbanos más demandados del municipio, destinado a convertirse en un centro de ocio, deporte y naturaleza para los residentes del sureste de Gran Canaria.