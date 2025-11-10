Arranca el Winter Pride con el 90% de ocupación en hoteles de San Bartolomé La undécima edición del evento, que empezó este lunes y acabará este domingo, espera un 15% más de afluencia procedente de 100 países distintos

La plaza central del centro comercial Yumbo ya está siendo testigo la noche de este lunes del primer evento de la 11ª edición del Winter Pride, en Playa del Inglés, que se prolongará hasta este próximo domingo 16 de noviembre y cuya organización espera este año un 15% más de afluencia procedente de 100 países diferentes. Por lo pronto, y según informó la edil de Turismo, Yilenia Vega, la ocupación roza el 90% en los establecimientos alojativos de San Bartolomé de Tirajana, lo que demuestra lo que este evento tiene de polo tractor para el arranque de la temporada alta en el sur de Gran Canaria.

El director del Winter, Emiel Wijnberg, destacó este lunes durante la presentación de esta edición el notable incremento que han notado de visitantes procedentes de EE UU y de Canadá e, incluso, de China, procedencias que, en opinión del alcalde, Marco Aurelio Pérez, dan fe también de la capacidad de proyección que le da el Winter a este destino más allá de los mercados tradicionales, la mayoría europeos. Además, enfatizó que en noviembre los precios de los alojamientos son más altos, lo que revela la elevada capacidad de gasto de los asistentes a este Pride, el único que se celebra en invierno en el mundo.

Pérez hizo hincapié en la importancia del retorno en la economía local de este evento, cuyo impacto, recordó Wijnberg, quedó cifrado en 2024 en más de 63 millones de euros.

Más de 40 artistas se distribuirán en un sinfín de actos, muchos con entrada libre, que coparán la agenda de esta semana de conciertos, pool partys, excursiones y talleres que se celebrarán entre el espectacular escenario montado en el Yumbo, de 16 metros de altura, y los hoteles que participan en el programa. La noche de este martes toca una novedad, el Carnaval Heroes, con un cartel de artistas alemanes, holandeses, británicos y canarios.

La Pride Walk será retransmitida por La 2 para toda España

Entre las novedades de esta edición figura la retransmisión televisiva en directo y para toda España por La 2 de TVE de uno de los actos más emblemáticos del Winter, la Pride Walk, prevista para el sábado 15, a partir de las 15.00 horas, que llevará dos carrozas y recorrerá la Avenida de Tirajana desde el hotel Abora Catarina al Yumbo.

Wijnberg detalla que hay galas previstas en el Yumbo para las siete noches del programa en un escenario «espectacular, de nivel mundial» y destaca que entre los artistas contratados hay algunos de referencia mundial como los Vengaboys, Kate Ryan o East 17, además de una gran presencia del talento local, entre los que cita a Cristina Ramos o Rocío Ruano, entre otros.