Arranca el Maspalomas Pride by Freedom

El programa de la 21 edición del Maspalomas Pride by Freedom arrancará este jueves, 4 de mayo, con las primeras noches cargadas de música, diversión y las esperadas actuaciones que se ofrecerán sobre el escenario de la Plaza del Yumbo, desde las diez de la noche, con una velada ambientada con música pop de los años 80, 90 y temas bailables de toda la vida de la mano de los Dj Carlos Salinas (España) y Lucky (Francia).

Por la tarde se inaugurará (17.00 horas), la exposición fotográfica 'Solo un nombre', organizada por 'Chrysallis Canarias', de la escritora y fotógrafa grancanaria Sheila R. Melhem, cuyas imágenes tienen como protagonistas a jóvenes trans de Maspalomas. Estará abierta al público en el Centro de Información Turística del Yumbo.

Los organizadores esperan superar la cifra de la edición anterior y atraer a más de 200.000 personas que llegarán a Gran Canaria desde varios continentes y dejarán un volumen de negocio estimado en más de 150 millones de euros.

Como antesala a los actos del fin de semana, para el viernes, 5 de mayo, se ha preparado la Fiesta de Bienvenida ('Welcome pool party'), en los Bungalows Los Almedros, amenizada por los Dj San Keryton (Brasil) y Carlos Salinas (España), que comienza desde el mediodías y sobre el escenario del Yumbo, se celebrará la 'Welcome Pride Night', desde las 22:00 horas, un evento gratuito que presentará Fruela y contará con las actuaciones de Gio Box (Italia), The Gangsters Duo (Reino Unido), Glitter Girls (España) y Free Vogue (España). Para culminar el programa, desde las doce de la noche, sonará la música seleccionada por el brasileño San Keryton y el venezolano Diego Delgado.

El sábado continuarán los actos con una divertida 'pool party' en el hotel AxelBeach (de 13.00 a 20.00 horas) y por la noche, se celebrará la Gala 'Made in Canarias', (22.00 horas), en la Plaza el Yumbo, presentada por Fruela y Rubén Dizá, que darán paso a las actuaciones de Javy Martín, Jia Miles y el grupo Gospel Choir. Desde las doce de la noche, música amenizada por los Djs MCDJ (Portugal) y José Lagares (España).

El domingo, 7 de mayo, se ha organizado una fiesta en la piscina del Hotel Ritual Maspalomas, amenizada por la música de los Djs Carlos Salinas (España) y Lucky (Francia). Sobre el escenario de la Plaza del Yumbo habrá música, desde las 21.00 horas, como preámbulo a la Gala 'Pride Talent Show, que presentará Fruela. A su término, comenzará una sesión de Djs a cargo de los españoles Iván Pequeño y José Lagares.

Once días de fiesta

El Maspalomas Pride ofrecerá hasta el 14 de mayo más de 40 actuaciones que tendrán como protagonistas a Paulina Rubio, Soraya, Kate Ryan, Vicco, Cristina Ramos y a un elenco de DJ internacionales, bailarines y drags que animarán once días de ambiente festivo y de diversión para los visitantes que llegarán desde de Estados Unidos, Canadá, China, Nueva Zelanda, Australia y de varios países de Europa.

Sin lugar a dudas, las citas más esperadas serán la Gala de la Moda (10 de mayo), la Gala Drag Race (11 de mayo), el popular Desfile de Carrozas (13 de mayo) y la Gala de Clausura (14 de mayo).

Como novedad, este año habrá un espacio identificado como 'punto de encuentro' para mujeres con una barra en el Yumbo que tendrá una bandera identificativa, además de la fiesta dedicada a las féminas del 12 de mayo.

El programa de todas las actividades, fiestas y conciertos se puede conocer en la APP gratuita 'Pride By Freedom', disponible para móviles y tablets, y en la web del evento.