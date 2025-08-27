El arquitecto José Miguel Rodríguez, nuevo Hijo Predilecto de Teror El Ayuntamiento nombra Hijos Adoptivos al cura Manuel Reyes y la matrona Antonia Solanes y rendirá homenaje a la Unidad de Drones de Telde y al voluntariado de la basílica

El Ayuntamiento de Teror entregará este año en la Fiesta del Pino la distinción de Hijo Predilecto del municipio al arquitecto terorense José Miguel Rodríguez y la de Hijos Adoptivos a la matrona Antonia Solanes Rosell y el sacerdote Manuel Reyes Brito.

Teror hará también en el acto de Honores y Distinciones, que tendrá lugar el 10 de septiembre en la plaza del Pino a las 21.00 horas, dos homenajes públicos al equipo de voluntariado de la basílica del Pino y a la Unidad de Drones de la Policía Local de Telde. El acto de entrega de las distinciones estará seguido del concierto de Non Trubada.

El arquitecto José Miguel Rodríguez Guerra recibirá la distinción por su trayectoria profesional y su labor al frente de la restauración de varios edificios en Teror, tanto de la Iglesia como del Ayuntamiento. Fue reconocido recientemente por la restauración y rehabilitación de la basílica del Pino, junto a Francisco José Herrera Pérez, recibiendo el IV Premio de Arquitectura Miguel Martín-Fernández de la Torre en 2025.

Según consta en la propuesta para su distinción, «esta restauración ha aumentado el turismo en Teror porque la basílica es más segura y accesible, lo que atrae a más visitantes. Además, al preservar su valor histórico, se potencia el orgullo local y la identidad cultural, haciendo que la gente quiera conocerla y cuidarla. Esto impulsa también la economía de la zona con más actividad en comercios y servicios».

Aririba, voluntariado de la basílica. Debajo, Manuel Reyes y Antonia Solanes.

La matrona Antonia Solanes Rosell es distinguida por su labor en el Centro de Salud de Teror durante 17 años hasta su jubilación en mayo de 2024, convirtiéndose en una figura clave en el cuidado de la salud de la mujer. Fue reconocida por su profesionalidad, compañerismo y compromiso con los hábitos saludables, en especial en temas como la lactancia materna, los cuidados del lactante y la educación sanitaria para mujeres.

Al sacerdote galdense Manuel Reyes se le reconoce su labor en el periodo en que fue párroco de la basílica, entre 2005 y 2014, y su cercanía con el municipio. Se ordenó en 1972 en su ciudad natal y ha sido párroco en Haría, La Pardilla, Las Remudas, Marpequeña y La Garita, La Aldea de San Nicolás, Teror y Gáldar.

Los homenajeados

La Unidad de Drones de la Policía Local de Telde será homenajeada por su contribución desde 2023 a la seguridad de las Fiestas del Pino, a las que aporta un amplio dispositivo que permite vigilar desde el aire la villa mariana en todo momento.

Ampliar Unidad de Drones de la Policía Local de Telde. C7

El equipo de voluntariado de la basílica del Pino recibirá un homenaje público en reconocimiento a su labor solidaria. Participaron en la 52ª Bajada de la Virgen del Pino para apoyar la seguridad, coordinación y asistencia durante toda la procesión en Las Palmas y el regreso a Teror. Su labor fue esencial en la organización de la peregrinación.