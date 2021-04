Arqueólogos dudan de la filiación aborigen de las torretas de Tasarte Comparan las estructuras con las de Amurga y ven diferencias pese a la similitud. El Cabildo mandará a un inspector esta misma semana Una de las torretas que, según un grupo de senderistas, ya ha sido destruida. / AKANARU MAZIGH GAUMET FLORIDO La Aldea Miércoles, 14 abril 2021, 01:00

Arqueólogos consultados no tienen del todo clara la filiación aborigen de las torretas de piedras o lajas de la montaña de Aslobas (o Las Loas), en Tasarte, que, según unos senderistas, fueron destruidas recientemente. Mantienen sus reservas y tienden a vincularlas con un simple amontonamiento de piedras. En todo caso, coinciden en que se hace preciso una evaluación in situ para comprobar si son no vestigios arqueológicos. Por lo pronto, el Cabildo también opta por la cautela y mandará esta misma semana a un inspector a comprobar la zona y el posible daño causado. En todo caso, expertos consultados aclaran que no han sido alteradas las torretas principales que recoge la carta arqueológica.

Marco Moreno, arqueólogo de la empresa Tibicena, apuntaba este martes que, a simple vista, y a falta de un estudio más concienzudo, las torretas que aparecen en las fotos y que son las que, aseguran los senderistas, han sido destruidas, no serían de factura prehispánica. Las compara con otras estructuras similares de Amurga, en el sureste, que sí se sabe que son de época indígena, y advierte notables diferencias, entre las que cita, por ejemplo, el tamaño. La altura de las que están frente al Arco del Coronadero, en San Bartolomé de Tirajana, miden metro y medio, dos y hasta dos metros y medio de altura.

Por su parte, Julio Cuenca, arqueólogo y exdirector científico del proyecto que llevó a la declaración de Risco Caído como Patrimonio de la Humanidad, confiesa que aunque la torreta que aparece en la imagen que ilustra esta información «parece antigua», añade que hay otras en esa zona «que no lo parecen tanto» y que «más bien se asemejan a amontonamientos de piedras».

Subraya que las llamadas torretas canarias «tienen una estructura más elaborada», como se puede apreciar, explica Cuenca, en Montaña de Tauro, Llanos de Gamona y Castilletes de Tabaibales, que son además yacimientos próximos a esta zona arqueológica de la Montaña Las Loas (o Aslobas).

Arquitectura de lo sagrado

Cuenca las asocia a lo que llama «arquitectura de lo sagrado». Suelen ser troncocónicas, añade, «de piedra seca, no están cogidas con argamasa». Y pueden encontrarse, por lo general, «agrupadas», como es el caso de las de Amurga, que citaba Moreno, las del Alto del Coronadero, en Barranco Hondo, «con un significado claramente ritual, en lo alto de un pitón o roque en medio de un barranco y a una gran altura». Explica Cuenca que están alineadas y que presentan lajas hincadas en diferentes posiciones. «Tienen relación con el culto; no son casas ni tumbas, ni rediles para ganado, es otra cosa, forman parte de la arquitectura de lo sagrado». Cuenca formó parte del equipo que publicó la planimetría de las torretas de Barranco Hondo en la revista de El Museo Canario.

Las de Castillete de Tabaibales, entre Mogán y Veneguera, añade, están asociadas a unas estructuras semicirculares que tampoco parecen viviendas. En la Montaña de Tauro, en la cima, están vinculadas a la conocida como iglesia del canario, una estructura muy grande semicircular con otras estructuras asociadas. Y las torretas de Llanos de Gamona se hallan junto a construcciones en herradura, algunas orientadas hacia el Teide.

En definitiva, en su opinión, las torretas tiene que ver con actividades de carácter religioso o rituales, que, por cierto, también se encuentran en el norte de África.