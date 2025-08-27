Arinaga se prepara para asar 1.200 kilos de sardinas en la Vará del Pescao El evento multitudinario será este viernes desde las 18.00 horas con el desfile de 16 barquillas y música en directo

Las sardinas asadas, la música y la fiesta vuelven a Arinaga, que se prepara para celebrar este viernes 29 de agosto la 29ª edición de la tradicional Vará del Pescao, que rinde homenaje al pasado marinero de esta localidad costera. Desde las 17.00 horas, la música de Yeray Socorro y un poco más tarde las agrupaciones folclóricas Tabaiba y Merita la Pena irán poniendo la nota musical al evento, que se abrirá oficialmente sobre las 18.00 con la llegada de la barca con el pescado, a la altura del Puesto de Socorro de la Avenida de Los Pescadores. Una hora más tarde arrancará la romería desde la zona del Risco Verde para recorrer toda la avenida.

Durante el trayecto se repartirán unos 1.200 kilos de sardinas asadas en puestos ubicados en el Soco Negro, en la zona del Cascahuesos, en los aledaños del antiguo restaurante La Barca y en Risco Verde. En esta última ubicación, reservada para las personas con movilidad reducida que deseen disfrutar de la fiesta, la Parrandas Viejo Cafetín y Banda Isleña deleitarán a los romeros con un repertorio de canciones folclóricas. Además, se prevé la presencia de 16 barquillas durante todo el recorrido.

La música continuará en la plaza a partir de las 22.00, con la verbena amenizada por Star Music y Grupo Arena. El punto álgido de la celebración llegará sobre las 23.00 con el tradicional espectáculo de fuegos artificiales que se lanzarán desde el Muelle, para llenar el cielo nocturno de luz y color. Tras la exhibición pirotécnica, la música continuará en la avenida, tanto en la zona del Ficus, con las actuaciones de Yeray Socorro y Apolo GC, como en las inmediaciones del Puesto de Socorro, con el DJ Antonio Boada.

Prohibidas las barbacoas en la vía pública

Durante la Vará del Pescao estará permitido realizar barbacoas en las zonas de playa, pero estarán completamente prohibidas en la vía pública. Asimismo, tampoco se podrán realizar en aquellos espacios señalados con carteles de prohibición, como en las plataformas de madera de la zona de solárium del Soco Negro, ni en los puestos de vigilancia o cerca de cualquier elemento inflamable. Tanto en las playas como en la vía pública tampoco estará permitido el uso de aparatos electrónicos que reproduzcan música u otro tipo de sonidos.

Para velar por la seguridad de los miles de asistentes que se espera acudan a la celebración, habrá una dotación de 200 efectivos de la Policía Canaria, Guardia Civil, Policía Local y seguridad privada, además de varios drones. Adicionalmente se habilitará un Punto de emergencia y seguridad entre la Avenida Polizón y la Avenida de Los Pescadores, para atender las incidencias que pudieran tener lugar. Por último, se desplegarán 50 baños químicos por diversas zonas, además de un centenar de contenedores de basura para que, contando con la responsabilidad cívica de los asistentes, se facilite las labores de limpieza al personal encargado.

Transporte público y aparcamientos

Para procurar que todos aquellos que quieran disfrutar de la fiesta lleguen a Arinaga de manera segura, durante la celebración de La Vará se habilitará un servicio especial de guaguas, cuyo horario podrá ser consultado en la página web municipal aguimes.es/movilidad/. La parada estará ubicada en la entrada de Arinaga, justo en el espacio de estacionamiento que se encuentra al lado del Parque Urbano y, a pocos metros de ese mismo punto, en la rotonda del acceso principal, también se situará una parada de taxis provisional.

Quienes prefieran acudir a la fiesta en su propio vehículo deberán estacionar en alguna de las 1.000 plazas de aparcamiento que se habilitarán en el Polígono Industrial, el Canal, el Polideportivo, el Terrero Municipal, en la zona de estacionamiento ubicada en la esquina de las calles Almirante Arriaga y Juan de Lazaga y en la situada en frente a la playa del Muelle Viejo.

Este año además se ha habilitado una nueva zona de aparcamientos, situada frente al Consultorio Médico, así como la explanada de tierra contigua. En el entorno del Centro de Mayores, ubicado en la calle López de Hoces, se reservarán estacionamientos para personas con movilidad reducida.

Cierre del tráfico

La entrada a Arinaga será posible durante toda la celebración de la Vará del Pescado, pero entre las 13.00 del viernes 29 y las 7.00 del sábado 30 no será posible el tránsito en la Avenida Polizón y en las calles aledañas, pues permanecerán cerradas durante este período de tiempo.

Además, a partir de las 23.30 el tramo de la GC-100 que va desde la rotonda de Montaña de San Francisco hasta la del faro será habilitado para el tránsito exclusivo de vehículos de transporte público. Como alternativa, el resto podrá acceder a Arinaga por las calles Las Palmeras y Los Olivos de la Zona Industrial.