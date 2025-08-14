Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nueva zona de aparcamientos en Arinaga. Canarias7

Arinaga estrena aparcamiento público gratuito con 90 plazas

El espacio de 1.900 metros cuadrados está situado frente al Consultorio Médico y forma parte de las obras de mejora del Paseo del Faro

CANARIAS7

CANARIAS7

Agüimes

Jueves, 14 de agosto 2025, 11:19

Arinaga cuenta desde hoy con una nueva zona de estacionamiento público gratuito. El Ayuntamiento de Agüimes ha abierto los nuevos aparcamientos en superficie situados frente al Consultorio Médico, junto a la nueva urbanización residencial. El espacio, con capacidad para 90 plazas, llega a tiempo para prestar servicio a partir de la segunda mitad del mes de agosto, coincidiendo con alta demanda de estacionamientos por la celebración de las Fiestas del Pino.

Esta nueva zona de aparcamientos, que ocupa una superficie de 1.900 metros cuadrados, forma parte del proyecto de adecuación y mejora del Paseo del Faro de Arinaga entre las calles García de Toledo y Guelde, financiado al 100% por el Ayuntamiento de Agüimes y ejecutado por la empresa Bloquia Canarias, por un importe de adjudicación de 390.835,87 euros.

Los trabajos están pendientes de los últimos detalles para quedar finalizados pero el Ayuntamiento ha querido acelerar la apertura de los estacionamientos con el fin de que puedan entrar en servicio en estas fechas, más complicadas de lo habitual en lo que a tráfico se refiere.

El acceso a los nuevos aparcamientos debe realizarse desde el Paseo del Faro, a la altura del Consultorio Médico de Arinaga. Dentro de las 90 plazas, debidamente señalizadas, se incluyen 78 para coches, 8 para motos y 4 específicamente reservadas para vehículos de personas con movilidad reducida.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un menor en Fuerteventura por asaltar y agredir a mujeres en hoteles de Costa Calma
  2. 2 A prisión 5 de los detenidos en la operación antidroga de Molino de Viento
  3. 3 El vuelco de un tráiler en el muelle genera atascos en Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Convocan huelga indefinida en los servicios de atención a las emergencias en Canarias
  5. 5 Ramírez confirma el fichaje de Lukovic y juega al despiste con la rescisión de Jaime Mata
  6. 6 El Cabildo traslada a las policías locales el presunto intrusismo del taxi en Gando
  7. 7 PP-AV se personará como acusación en la causa por la muerte de Miguel en su furgón
  8. 8 El calor mata en Canarias a cinco personas en lo que llevamos de agosto
  9. 9 Se viraliza un vídeo del diputado de Nueva Canarias Yoné Caraballo
  10. 10 El rescate del búnker ocupado del Confital permitirá recuperar las salinas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Arinaga estrena aparcamiento público gratuito con 90 plazas

Arinaga estrena aparcamiento público gratuito con 90 plazas