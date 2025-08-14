Arinaga estrena aparcamiento público gratuito con 90 plazas El espacio de 1.900 metros cuadrados está situado frente al Consultorio Médico y forma parte de las obras de mejora del Paseo del Faro

CANARIAS7 Agüimes Jueves, 14 de agosto 2025, 11:19 Comenta Compartir

Arinaga cuenta desde hoy con una nueva zona de estacionamiento público gratuito. El Ayuntamiento de Agüimes ha abierto los nuevos aparcamientos en superficie situados frente al Consultorio Médico, junto a la nueva urbanización residencial. El espacio, con capacidad para 90 plazas, llega a tiempo para prestar servicio a partir de la segunda mitad del mes de agosto, coincidiendo con alta demanda de estacionamientos por la celebración de las Fiestas del Pino.

Esta nueva zona de aparcamientos, que ocupa una superficie de 1.900 metros cuadrados, forma parte del proyecto de adecuación y mejora del Paseo del Faro de Arinaga entre las calles García de Toledo y Guelde, financiado al 100% por el Ayuntamiento de Agüimes y ejecutado por la empresa Bloquia Canarias, por un importe de adjudicación de 390.835,87 euros.

Los trabajos están pendientes de los últimos detalles para quedar finalizados pero el Ayuntamiento ha querido acelerar la apertura de los estacionamientos con el fin de que puedan entrar en servicio en estas fechas, más complicadas de lo habitual en lo que a tráfico se refiere.

El acceso a los nuevos aparcamientos debe realizarse desde el Paseo del Faro, a la altura del Consultorio Médico de Arinaga. Dentro de las 90 plazas, debidamente señalizadas, se incluyen 78 para coches, 8 para motos y 4 específicamente reservadas para vehículos de personas con movilidad reducida.