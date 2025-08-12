Arinaga arranca sus fiestas con la 'Vará del pescao' como plato fuerte el día 29 Las Fiestas del Pino comienzan este fin de semana y se extenderán hasta el 14 de septiembre con una treintena de actividades

CANARIAS7 Agüimes Martes, 12 de agosto 2025, 18:08 Comenta Compartir

La fiesta más importante del año en Arinaga está a punto de empezar. A partir de este fin de semana comenzarán a desarrollarse los actos programados por las Fiestas del Pino 2025. Del 17 de agosto al 14 de septiembre se llevarán a cabo más de treinta actividades lúdicas, deportivas, culturales y religiosas de entre las que destacan como citas principales el festival musical Una Mar de Encanto (22 y 23 de agosto), el encuentro juvenil Mareas Vivas (5 de septiembre) y, sobre todo, la esperada y siempre concurrida 'Vará del pescao', con la que se rinde homenaje a la memoria de las familias que dieron origen a este singular enclave costero del municipio de Agüimes, que tendrá lugar el 29 de agosto.

La programación se pondrá en marcha este sábado con la celebración en el Soco Negro de Un Verano al Aire Libre, ciclo de actuaciones que contará a las 12.00 con Chispita Clown y a las 18.00 con los grupos Viejo Cafetín y Estrella Latina. El domingo 17, a partir de las 9.00, cerca de 300 deportistas participarán en la 25ª edición del Raid de Arinaga, evento deportivo multidisciplinar, con pruebas específicas de fuerza, equilibrio y precisión, sobre un recorrido de orientación que sólo se podrá realizar utilizando medios de progresión naturales y no motorizados, con la única ayuda de un mapa y una brújula.

El jueves 21 de agosto, a las 21.00, el cantante Apolo protagonizará un nuevo concierto de las Noches de Pinchos en la Avenida Polizón, que continuarán todos los jueves de las fiestas, mientras que el viernes 22, a las 17.00, se inaugurará el espacio de atracciones ubicado en los aparcamientos de la plaza, junto a la iglesia, que permanecerá abierto hasta el 8 de septiembre.

Una Mar de Encanto

También el 22 de agosto será la primera de las dos jornadas del festival intercultural Una Mar de Encanto, en el Soco Negro. A las 21.00 actuará Entre Ilhas, grupo formado por los músicos Adé Da Costa, Pablo Queu, Ner Suárez, Yone Rodríguez, Olushola Emmanuel, Ed Moreira y Sylvie Hernández, que traerán a Arinaga un repertorio original inspirado en el folclore de los cuatro archipiélagos de la Macaronesia.

A las 22.30, será el turno del legendario grupo canario de folk Non Trubada, que cumple 33 años sobre los escenarios y que se ha convertido con el tiempo en uno de los más destacados exponentes del movimiento de la Nueva Canción Canaria.

Programa de actos

El festival continuará el sábado 23 de agosto con las actuaciones de La Boina de Fito, con su tributo a Fito y Los Fitipaldis, y de Said Muti, que presentará en Arinaga las canciones de su último disco, 'Criminales del Sueño', en el que ha contado con las colaboraciones, entre otros, de Ricky Falkner, Pedro Guerra, Carlos Tarque (M-Clan) y Shuarma (Elefantes).

Vará del pescao

El plato fuerte de la programación de estas Fiestas del Pino 2025 llegará el viernes 29 de agosto a partir de las 17.00 horas y durará hasta bien entrada la noche. La avenida de Los Pescadores será el escenario principal de la 29ª edición de la popular 'Vará del pescao', un evento que a buen seguro volverá a congregar a miles de personas para homenajear, al ritmo de las parrandas y con el sabor de las sardinas asadas, el pasado marinero de Arinaga.

Habrá servicios especiales de transporte público, que podrán ser consultados en la página web municipal aguimes.es/movilidad, y también se habilitarán más de mil plazas de aparcamiento en las inmediaciones del Polígono Industrial para aquellas personas que prefieran hacer uso del vehículo particular.

Ese mismo fin de semana tendrán lugar otras dos actividades importantes. El sábado 30 de agosto, a partir de las 20.30 horas, será el Festival Folclórico Argones, en la plaza de Arinaga, al que seguirá la tradicional verbena con Lady's del Swing y Línea DJ.

El domingo 31 de agosto, a partir de las 11.30, se llevará a cabo una nueva edición, la número 28, de la Travesía a Nado de Arinaga. Medio millar de deportistas disfrutarán del placer de competir en una de las mejores bahías de Canarias para la práctica de la natación de aguas abiertas. Al finalizar la prueba habrá paella solidaria y música con Rodián, Domingo Quintana y Yet Garbey y La Buena Vibra. Por la tarde, a las 19.00, la música se trasladará a la plaza de Arinaga con una tarde de versiones a cargo de Maldita EGB y Señor Natilla.

Mareas Vivas y Fiesta Ochentera

El último fin de semana de la programación lúdica estará protagonizado por el encuentro juvenil Mareas Vivas, dirigido a jóvenes de entre 14 y 30 años. Se llevará a cabo el 5 de septiembre, de 16.00 a 22.00 horas, en el Parque Urbano de Arinaga. Tendrá carácter gratuito y contará con competiciones y exhibiciones de calistenia, skate, grafiti, música y baile urbano, además de talleres, food trucks, rocódromo y juegos.

Esa misma jornada, ya por la noche, la acción se trasladará a la plaza de Arinaga para celebrar la Fiesta Ochentera organizada por Los 40 Classic. A partir de las 22.30 actuará Da Igual, banda española de pop punk actualmente integrada por Wences Sánchez (voz y guitarra) y Alex Pouget (guitarra y coros). El evento se cerrará con Juan Borrás, DJ de Los 40 Classic, que pinchará los mejores temas de la música española e internacional de la penúltima década del siglo XX.