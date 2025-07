Arencibia: «Estas primeras semanas al frente de la Alcaldía las definiría como duras e intensas»

David Rodríguez Medina Teror Domingo, 27 de julio 2025, 23:30 | Actualizado 23:54h. Comenta Compartir

José Agustín Arencibia, alcalde de Teror, tomó posesión del bastón de mando el pasado 14 de junio. En estas primeras semanas al frente de la Alcaldía se ha tenido que enfrentar, entre otros aspectos, a la grave crisis de abasto que atraviesa el municipio.

-¿Cómo valora sus primeras semanas al frente de la Alcaldía?

-Este primer mes tengo que confesar que ha sido duro porque hemos tenido el problema con el suministro del agua en estas últimas tres semanas. Me pongo en lugar de los vecinos y ha tenido que ser muy complicado para ellos, sobre todo para las personas mayores y los niños que no reciben el agua. Estas primeras semanas las definiría como duras e intensas.

-Respecto a los problemas que ha tenido Teror con el suministro de agua en sus casas, ¿por qué se ha llegado a esta situación, en la que algunos vecinos llevan más de 20 días sin abasto en sus hogares?

-En Teror siempre hemos tenido problemas con el agua en verano y se han tenido que hacer restricciones. Este verano ha sido bastante especial porque los proveedores no tienen agua para vendernos. Al principio, cuando se detectó el problema, se llamó sobre la marcha a los proveedores para ver si nos podían suministrar agua, pero nos decían que no tenían para vendernos. Los acuíferos han bajado bastante y no ha llovido lo suficiente, por eso hemos puesto en marcha el proyecto que tenemos para traer agua desalada a Teror. El consumo de agua normalmente está entre 1.500 y 1.700 metros cúbicos a diario, aunque en verano se duplica y eso nos ha generado problemas.

Crisis en el abasto «Estamos realizando obras de urgencia para mejorar el suministro de agua»

-Muchos vecinos han solicitado al Ayuntamiento que se declare la emergencia hídrica. ¿Se ha llegado a valorar?

-Eso es competencia del Consejo Insular de Aguas, que es quien tiene que determinar si hay algún tipo de emergencia y eso no ha sido así. Lo que hemos hecho es declarar con un informe técnico de emergencia varias obras de urgencia, así como llenar con cubas nuestros depósitos y el de algunos vecinos también, sobre todo los de aquellos que viven en las zonas más altas y no les llega el agua con suficiente presión.

-Además de esas medidas de urgencia, ¿cuáles son las iniciativas que se están estudiando desde el grupo de gobierno para poner fin a la crisis de abasto a medio y largo plazo?

-Actualmente estamos valorando tres vías principales. La primera consiste en extraer agua de la zona de Los Granadillos, que aunque no se pueda consumir por su alto grado de manganeso, estamos valorando llevarla a una balsa que tienen los agricultores en la finca de Osorio con la finalidad de intercambiarla con la que tienen ellos, que sí es apta para el consumo. La segunda iniciativa implica, junto a la empresa Emalsa, traer una tubería de 180 metros aproximadamente desde la cumbre hasta la zona de Arbejales y El Faro para luego distribuiría con el anillo hidráulico a todos los barrios. La tercera es una medida a largo plazo pero que puede suponer la solución definitiva. Consiste en conseguir traer agua desalada a Teror y por ello nos vamos a reunir el alcalde de Arucas y yo con el Consejo Insular de Aguas para poder incluir el proyecto en los presupuestos de 2026.

-La piscina municipal lleva más de cinco años cerrada y el próximo mes de agosto volverá a abrir. ¿Por qué se ha demorado tanto su reapertura?

-Hubo un problema con el proyecto, puesto que no se adecuaba con las instalaciones y se tuvo que modificar. Sabemos cuáles son los tiempos en la administración y eso ha ido retrasando todo el proceso, porque nos hemos visto obligados a cambiar de empresa para terminar la reforma. Celebramos por fin su reapertura el próximo 4 de agosto después de su cierre en marzo del año 2020.

-En octubre de 2023 Sergio Nuez, exalcalde del municipio, señaló junto a Isabel Mena, consejera de Política Social del Cabildo, que estaban pendientes de algún equipamiento inmobiliario para poder abrir la residencia de mayores, pero a día de hoy permanece cerrada, ¿a qué se debe?

-El problema que ha existido con la residencia de mayores es que la empresa que tenía que poner ese equipamiento no cumplió con el contrato, puesto que el que pusieron era de menor calidad que el que se había estipulado en dicho contrato. Nosotros hemos hablado con los servicios económicos del Ayuntamiento para intentar solucionar la situación y comunicar que el equipamiento que han colocado no el de las marcas que se reflejaban en el contrato, sino de una gama más baja. Actualmente hemos tomado posesión de la obra para nosotros caminar por nuestra cuenta y quedan pequeños aspectos que realizar aunque nos tenemos que reunir con la consejera de Política Social y con los técnicos del Cabildo, por lo que lo más seguro es que se inaugure en 2026.

Pacto con el PP «Existe una relación excelente y una convivencia muy buena»

-Pese a que Nueva Canarias fue la fuerza más votada en las elecciones de 2023, desde el PSOE se decidió pactar con el PP al igual que en 2019 y repartirse los años de Alcaldía. ¿No cree que con un gobierno de izquierdas el PSOE no hubiera tenido la pérdida de votos que ha sufrido durante los últimos años?

-No lo creo. Nuestro pacto con el PP se debe a que veníamos de un mandato anterior muy fructífero en el que, pese a que en este el cambio de Alcaldía ha sido diferente, queríamos mantener una continuidad en el gobierno. Tenemos proyectos que se iniciaron desde la anterior legislatura que queremos llevar a cabo. Confiamos firmemente en Sergio Nuez, que es el actual líder del Partido Popular, porque hasta ahora el pacto ha sido excelente, fiel y la convivencia ha sido muy buena.

-Este año ha tenido lugar la Bajada de la Virgen del Pino por el Año Jubilar y muchos locales de restauración de la villa han aprovechado para cerrar y hacer reformas. ¿Qué peso económico tiene La Virgen en el pueblo?

-Es cierto que Nuestra Señora del Pino es un pieza fundamental en el desarrollo económico de Teror. Pese a ello, el primer fin de semana de los 15 días que estuvo fuera fue muy bueno en cuanto a afluencia de gente al municipio, por lo que esto refleja que Teror es un lugar de obligado paro para los turistas que nos visitan, no solamente por La Virgen, sino también por ese mercadillo dominical que tenemos, esa oferta gastronómica y la oferta comercial. Por ello creo que su peso no es tan grande como antes y eso es gracias a la gran labor que se lleva haciendo en los últimos años desde el Ayuntamiento. La oferta ha subido. Ahora tenemos una programación permanente en el auditorio los fines de semana que atrae a muchísima gente de fuera. Hace poco hablaba con Javier Benítez, presidente de la asociación de empresarios del municipio, y me comentaba que hace diez años, cuando fue la última Bajada de La Virgen, la repercusión fue mucho mayor a nivel económico.

Fiestas del Pino 2025 «La Virgen estará en el presbiterio hasta el 12 de octubre»

-De cara a las fiestas del Pino 2025 que arrancan el 24 de agosto, ¿qué novedades presentan este año?

- En esta edición, con la colaboración de la Consejería de Cultura del Cabildo, hemos potenciado enormemente dos de los actos más importantes de las fiestas, como son el Festival de Folklore de Gran Canaria y el Festival Teresa Bolívar. Algunas novedades de este año son que el programa Tenderete se grabará en el convento de Las Dominicas, a modo de homenaje ya que se cumplen 100 años desde que se inauguró y que La Virgen, al ser Año Jubilar, se mantendrá en el presbiterio hasta el 12 de octubre.

-Será el primer año que se haga una romería del timple en el Festival Teresa Bolívar, ¿qué me puede contar?

Sí, desde hace unos años hemos apostado fuertemente por el Festival Teresa Bolívar, que este año incorpora la romería del timple, donde 300 timplistas irán desde el Muro Nuevo hasta la plaza de Sintes interpretando distintas sinfonías del folklore canario. El Festival Folklórico de Gran Canaria también tendrá mejoras significativas puesto que este año vendrán grupos de islas como La Graciosa, Tenerife o los bailarines de El Hierro a acompañarnos tanto al festival como a la romería ofrenda.

-La apertura del hotel emblemático ubicado en la plaza central del municipio también lleva retraso para su apertura. ¿Qué problemas han habido?

- Los inconvenientes que nos hemos encontrado y el motivo por el que el hotel no se ha abierto aún es que hemos tenido que hacer una modificación completa del proyecto, debido a que una de las casas emblemáticas que están en él da directamente hacia la plaza del Pino y nos hemos encontrado muchos problemas en ese sentido.

-¿Qué se ha hecho desde el Ayuntamiento para ponerle remedio a los problemas que comenta y poder inaugurarlo?

-Principalmente lo que hemos hecho es reforzar la estructura para que sea seguro, como no puede ser de otra manera, y eso ha retrasado las obras porque tendrían que haber estado terminadas en el año 2024. La intención es que se acaben las obras antes de que termine este año. Actualmente estamos trabajando en el pliego del mobiliario, en la decoración y en el montaje de cocinas. El restaurante, a pesar de que se encuentre dentro del hotel, estará abierto al público general y eso también ha motivado el retraso. Queremos que en 2026 se ponga en marcha el hotel emblemático.

-¿Qué supone la apertura del hotel para el municipio?

-Pese a que la vivienda vacacional ha crecido y tenemos casas rurales para que los visitantes se puedan hospedar, es cierto que necesitamos un lugar en el casco histórico para alojar a los visitantes que vienen a la villa. En este caso lo llamamos hotel emblemático porque está situado en el casco histórico. Necesitamos de esas plazas hoteleras para que la gente no solo venga de visita, sino que pernocten en el municipio y puedan contribuir a la economía de Teror.

-¿Qué me puede contar sobre la cesión de terrenos por parte de Teror para que se abra un colegio de Las Salesianas en la villa?

-Actualmente hemos llegado a un acuerdo con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para abrir un colegio de Las Salesianas. La cesión de terrenos la hemos hecho a través de una fundación en la que participa el Ayuntamiento. Tenemos terrenos y un pequeño edificio que hemos homologado para impartir el Ciclo Medio de Escaparatismo, que se empezará a dar a partir de octubre. La idea es que a partir del curso que viene se vayan incorporando nuevos estudios destinados sobre todo a la Formación Profesional.

-¿Cuándo está previsto que se abra el Gran Centro Cultural de Teror?

-Estamos en proceso para sacarlo a licitación para construirlo en la zona de San Matías, una ubicación cercana al convento de Las Dominicas. Pero iremos comunicando las fechas, porque no sabemos exactamente.