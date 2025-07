Archivada la querella por malversación en las horas extras de la Policía Local de Agüimes

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 28 de julio 2025, 13:26 Compartir

El Juzgado de Instrucción número 2 de Telde ha acordado el archivo de la querella presentada en su día por la Fiscalía contra Juan Ildefonso Ramírez, Luisa González Alemán y Agustín Trujillo por un presunto delito de malversación por el supuesto cobro indebido de horas extras y servicios extraordinarios de forma continuada entre 2017 y 2021 en Agüimes.

Juan Ildefonso Ramírez estaba querellado por su condición de jefe de la Policía Local del citado municipio; Luisa González como oficial coordinadora de ese mismo cuerpo policial y Agustín Trujillo como concejal delegado de la Policía Local.

En la sentencia, la jueza Cristina Sbert señala que «practicadas las diligencias en aras al esclarecimiento de los hechos, a saber, declaraciones de las partes, de diversos testigos, así como la documental e informes recabados de la Corporación Local, no queda debidamente acreditada la concurrencia de los elementos del tipo delictivo, ante la existencia de versiones contradictorias de los testigos que han depuesto, de las cuales no se desprenden suficientes indicios de dicho cobro indebido por servicios no efectivamente realizados, pese a que no existe un soporte documental sobre su efectiva ejecución, a la vista de la documental obrante en autos, lo cual pudiera llevar consigo la asunción de otro tipo de responsabilidad distinta de la penal, en virtud del principio de intervención mínima que debe regir la aplicación del derecho penal».

De lo actuado, agrega la jueza, «no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa, dando por reproducidos los argumentos esgrimidos por el Ministerio Fiscal en su motivado informe en el que interesa el archivo de la causa, iniciada a su instancia, sin que exista acusación particular personada en las actuaciones».

Temas

Malversación

Policía

Agüimes

Fiscalía