Aprobado el proyecto para la rehabilitación integral de la estación de guaguas de Arucas

La Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria (AUTGC) ha dado luz verde al expediente de contratación para la rehabilitación integral de la estación de guaguas de Arucas, una infraestructura clave en el norte de la isla. El proyecto, con un presupuesto base de licitación de 672.121 euros (719.169 euros con IGIC incluido), permitirá ejecutar obras de mejora en el firme, señalización, balizamiento, renovación de aseos, impermeabilización de la cubierta y trabajos varios de albañilería.

La estación de Arucas es un nodo fundamental para el transporte público, conectando a los usuarios con Las Palmas de Gran Canaria, Firgas, Teror, Moya, Valleseco y otros municipios cercanos. Las intervenciones previstas buscan modernizar las instalaciones, garantizar la accesibilidad y mejorar la experiencia de los viajeros.

El proyecto técnico, redactado por la empresa AT Hidrotecnia SL, fue supervisado y aprobado por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas de la AUTGC en junio de 2025. La ejecución del contrato, adjudicado bajo la Ley de Contratos del Sector Público, no está sujeta a regulación armonizada al no superar el umbral establecido.

El vicepresidente primero de la AUTGC y consejero de Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, respaldó la resolución tras evaluar los informes técnicos y la necesidad de las obras. «Esta intervención refuerza nuestro compromiso con un transporte público seguro, funcional y sostenible», destacó.

Tras la aprobación del expediente, se iniciarán los trámites administrativos para la licitación y adjudicación de las obras, cuya ejecución se prevé en los próximos meses.

La AUTGC reitera su objetivo de optimizar las infraestructuras de transporte para ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía.