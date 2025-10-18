Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 19 de octubre de 2025
El Centro Insular de Deportes lleva seis meses de obra y los avances son notorios. C7

Aparece el 'esqueleto' del Centro Insular de Deportes y ya ve la luz el edificio donde irá la nueva piscina

El proyecto 'Mirando al mar' alcanza el 20% de su ejecución a los seis meses del inicio de un proyecto arquitectónico «que está siendo apasionante»

Rafael Falcón

Rafael Falcón

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 18 de octubre 2025, 23:34

Comenta

La obra de reforma integral del Centro Insular de Deportes continúa a buen ritmo. Con presupuesto total de 18,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 22 meses, la nueva imagen del emblemático edificio de la Avenida Marítima de la capital grancanaria empieza a verse tímidamente. Construplan SL es la constructora encargada en llevar a cabo unas obras que contemplan una intervención completa en las instalaciones siguiendo el proyecto 'Mirando al mar', diseñado por la UTE formada por Nexo Arquitectura y TPF Ingeniería.

Se han cumplido seis meses desde el inicio de la obra y ya se ha alcanzado un 20% de su ejecución. Manuel Leira, arquitecto de Nexo Arquitectura, destaca que en la actualidad se está finalizando el desmontaje de la cubierta y se están realizando pruebas e investigaciones para conocer cuál será finalmente el acabado del hormigón que se está dejando descubierto en toda la estructura del pabellón.

Como responsables del diseño arquitectónico de esta obra, Leira destaca que «está siendo un proyecto apasionante. Estamos intentando encontrar, como si fuésemos arqueólogos, la historia de este CID. Lo que buscamos es que este Centro mantenga toda la historia del pasado y tenga toda la personalidad del futuro». Junto al esqueleto del Centro Insular ya se vislumbra el nuevo edificio adjunto, ya que se están hormigonando los forjados y pilares de la edificación donde irá la nueva piscina.

Publicidad

Top 50
  1. 1 No fue una represalia: el juez valida el despido de un alto cargo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 Dos heridos tras el vuelco de un coche en un accidente en Las Rehoyas
  3. 3 La cúpula de CC arropa a 1ºCAN en su estreno y evidencia «una nueva era» del nacionalismo
  4. 4 Los empresarios de Triana piden más cámaras en las calles para frenar los hurtos en los comercios
  5. 5 El Estado, condenado a pagar 18,6 millones a Enagás por frustrar las plantas de gas de Canarias
  6. 6 Guanarteme se defiende de la especulación urbanística
  7. 7

    De amputar piernas a quitar patas de gallo
  8. 8 NC exige la dimisión del director del SCS por revelar datos personales de Caraballo
  9. 9 Ocho vuelos desviados por la niebla en el aeropuerto de Tenerife Norte
  10. 10 La Lotería Nacional del 18 de octubre cae en Canarias y riega con los premios principales a una única isla

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Aparece el 'esqueleto' del Centro Insular de Deportes y ya ve la luz el edificio donde irá la nueva piscina

Aparece el &#039;esqueleto&#039; del Centro Insular de Deportes y ya ve la luz el edificio donde irá la nueva piscina