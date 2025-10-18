Aparece el 'esqueleto' del Centro Insular de Deportes y ya ve la luz el edificio donde irá la nueva piscina El proyecto 'Mirando al mar' alcanza el 20% de su ejecución a los seis meses del inicio de un proyecto arquitectónico «que está siendo apasionante»

La obra de reforma integral del Centro Insular de Deportes continúa a buen ritmo. Con presupuesto total de 18,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 22 meses, la nueva imagen del emblemático edificio de la Avenida Marítima de la capital grancanaria empieza a verse tímidamente. Construplan SL es la constructora encargada en llevar a cabo unas obras que contemplan una intervención completa en las instalaciones siguiendo el proyecto 'Mirando al mar', diseñado por la UTE formada por Nexo Arquitectura y TPF Ingeniería.

Se han cumplido seis meses desde el inicio de la obra y ya se ha alcanzado un 20% de su ejecución. Manuel Leira, arquitecto de Nexo Arquitectura, destaca que en la actualidad se está finalizando el desmontaje de la cubierta y se están realizando pruebas e investigaciones para conocer cuál será finalmente el acabado del hormigón que se está dejando descubierto en toda la estructura del pabellón.

Como responsables del diseño arquitectónico de esta obra, Leira destaca que «está siendo un proyecto apasionante. Estamos intentando encontrar, como si fuésemos arqueólogos, la historia de este CID. Lo que buscamos es que este Centro mantenga toda la historia del pasado y tenga toda la personalidad del futuro». Junto al esqueleto del Centro Insular ya se vislumbra el nuevo edificio adjunto, ya que se están hormigonando los forjados y pilares de la edificación donde irá la nueva piscina.