Anulada la licitación para la gestión de los cuatro CADI de Gran Canaria

El Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) del Cabildo ha anulado el concurso para la concesión del servicio público que prestan los cuatro Centros de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual de la isla (CADI): Reina Sofía, San José de Las Longueras, Obispo Padre Cueto y el Tablero.

La decisión se ha tomado tras una resolución del tribunal administrativo que admitió el recurso especial de una empresa que pedía que se invalidaran los pliegos, tanto los de las cláusulas administrativas particulares como los de prescripciones técnicas, por haber insuficiencia del presupuesto en relación con los costes salariales. La resolución solo anuló los primeros.

La empresa Iscan Servicios Integrales argumentó que no se tenían en cuenta las tablas salariales del nuevo convenio colectivo de centros de atención a personas con discapacidad, que prevé una subida salarial del 10% en 2025, el 11,63% en 2026 y el 13,31% en 2027. Y el tribunal le ha dado la razón ya que asegura que solo se reflejaron los costes que estipula el convenio colectivo para 2025, pero no para el año 2026 y 2027, «lo que hace que el contrato no sea viable desde el punto de vista de su ejecución, ya que el presupuesto base de licitación no llegaría a cubrir los costes derivados de la ejecución, no ajustándose el presupuesto base de licitación calculado a precios de mercado».

Un contrato de 60,77 millones

Cabe recordar que la licitación se había abierto el 16 de abril con un presupuesto de 60,77 millones de euros para un periodo de dos años y la posible prórroga durante otro, a razón de 35,7 los dos años, más 17,8 millones el año adicional, a los que se sumaba 7,1 millones por modificación de contrato. Sin embargo, poco después el IAS amplió el plazo del 2 a 16 de junio para incluir en los pliegos los listados del personal de los CADI El Tablero y Obispo Padre Cueto que dispone de 10 días extras de vacaciones por sentencia de obligado cumplimiento.

En este nuevo contrato, a diferencia del que está en vigor, que incluye la gestión de los cuatro centros por la misma concesionaria, se prevé que ninguna empresa pueda gestionar más de dos centros, aunque pueda presentar ofertas a los cuatro.

Hasta la adjudicación, que ahora se retrasará para elaborar un nuevo pliego, se mantendrá prorrogada la gestión de la concesionaria actual, Grupo 5, en los cuatro CADI. Estos centros disponen de 405 plazas para personas con discapacidad intelectual y necesidad de tercera persona en las modalidades de atención residencial con alto requerimiento sanitario y de atención diurna. 275 plazas son residenciales y 130 son diurnas. El de mayor capacidad es el Reina Sofía con 158 plazas, mientras que el de San José de Las Longueras ofrece 83 y los de El Tablero y Obispo Padre Cueto tienen 82 cada uno.