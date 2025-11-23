Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 23 de noviembre de 2025
Una unidad helitransportada de Medio Ambiente antes de subirse a un helicóptero del Cabildo. C7
Opinión

Incendios, prevención y responsabilidad

El Cabildo de Gran Canaria cuenta con un equipo de profesionales puntero en Europa, con un dispositivo de prevención y extinción de incendios que extiende su labor a lo largo de todo el año, frente a los tres meses de etapas anteriores

Antonio Morales

Antonio Morales

Presidente del Cabildo de Gran Canaria

Domingo, 23 de noviembre 2025, 05:00

La semana pasada, dentro de la estrategia Gran Canaria Mosaico para la prevención de grandes incendios forestales, el Cabildo de Gran Canaria presentó un nuevo ... paquete de videos divulgativos, protagonizados por el humorista Maestro Florido y por hombres y mujeres del mundo rural. Se trata de un nuevo paso encaminado a la tarea de formar, informar y sensibilizar a la ciudadanía de esta isla, de una manera cercana y accesible y de impulsar la cultura de la prevención, transmitiendo técnicas y consejos para evitar los incendios en nuestros bosques y, en su caso, para impedir o mitigar sus efectos sobre el medio, los bienes materiales, los animales y las personas.

