Antonia Cabrera cumple 100 años en la Villa de Moya

Antonia cumple 100 años y lo hace recibiendo la visita del alcalde del municipio, Raúl Afonso y la concejala de Mayores, Lucía Rodríguez. Un día de doble celebración para ella con el día de la madre y su cumpleaños en el que alcanza una cifra tan significativa como son los 100 años.

Una vida dedicada a su familia que no perdió la oportunidad de compartir un día tan especial junto a ella. Y sus hijos e hija, sus nueras y yernos, además de sobrinos, nietos y hermanas que no dudaron en acercarse hasta su casa para compartir una jornada festiva, eso sí, su rutina no podían alterar y es que en sus manos no faltaba el periódico, ese que como tradición lee todos los días.

«Son visitas especiales para mí, ver las caras de los mayores en días tan significativos es un orgullo. Ellos son la esencia de nuestro municipio, son historia viva, poder acercarnos y charlar un ratito con ellos siempre es un placer«, resalta Raúl. 100 años llenos de vida y vitalidad.

¡Qué sean muchos más y los siga disfrutando en nuestra querida Villa de Moya!, exclamó el municipio en un comunicado