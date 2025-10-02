Animundo regresa en octubre a Infecar En el marco de la feria tendrá lugar una jornada profesional con ponencias y mesas redondas dirigidas a profesionales y estudiantes de salud y bienestar animal

Jueves, 2 de octubre 2025

Animundo regresa los próximos días 11 y 12 de octubre a Infecar, Feria de Gran Canaria, para promover el respeto y el bienestar animal. La octava edición de este evento volverá a reunir a profesionales del sector, familias y amantes de los animales en general, consolidándose como un espacio de encuentro que combina formación, sensibilización y entretenimiento en torno a los animales.

El programa de esta edición incluye charlas, talleres, exhibiciones y pasarelas que fomentan la adopción responsable y la convivencia respetuosa. Entre las actividades, la participación del actor y humorista Dani Rovira, que presentará una de las pasarelas de adopción y participará en un coloquio sobre bienestar animal junto a la presentadora y actriz canaria Eloísa González.

El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, explicó que los animales que participan en las pasarelas provienen del Albergue Insular de Animales, del que destacó su «magnífica labor, una labor fundamental en cuanto al rescate, al cuidado, a la socialización y a la búsqueda de una familia de adopción con animales que han sido abandonados de manera irresponsable».

Una de las principales novedades de esta edición será Animundo Educa: Amigos con patas y corazón, jornada programada para el 10 de octubre, «con el objetivo de educar y sensibilizar sobre el cuidado y la tenencia responsable de los animales de compañía» a más de mil escolares de 3º y 4º de 25 centros de Educación Primaria, tal y como explicó la consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso. El alumnado podrá aprender todo lo que hay que tener en cuenta cuando se tienen animales en casa y convertirse, así, en embajadores del bienestar animal.

Tercera jornada profesional

Por tercer año, Animundo ofrece una nueva edición de la Jornada Profesional, dirigida a profesionales y estudiantes de salud y bienestar animal. El viernes 10 de octubre tendrá lugar el programa profesional, de carácter gratuito, que contará con ponencias y mesas redondas sobre la actualidad en el mundo del cuidado animal.

La jornada dará comienzo a las 17.30 horas, con la ponencia 'Cuidar el vínculo: el nuevo paradigma de la veterinaria', a cargo de Elena García, veterinaria especializada en medicina del comportamiento. Posteriormente, se celebrará una mesa redonda sobre 'El trabajo multidisciplinar en el bienestar animal', en la que participarán Elena García, la veterinaria etóloga Rosario Galtier y la directora de Zendog Educación Canina, Yohanna Benítez.

La jornada, ideal para compartir experiencias y hacer networking con otros profesionales, concluirá con un coctel a las 19.45 horas.

Paralelamente, el evento contará además con una amplia zona comercial con la participación de 36 empresas, asociaciones y entidades dedicadas a la protección y al cuidado de los animales, que darán a conocer sus servicios y productos en el área expositiva.

Las entradas están disponibles en la web oficial www.animundo.es con un precio general de 1,50 euros, siendo gratuitas para menores de 12 años, personas desempleadas, pensionistas y personas con discapacidad. También serán bienvenidos los perros con más de tres meses, siempre que cumplan las normas de acceso.

Animundo, la Feria del Animal de Compañía, está promovida y financiada por el Cabildo de Gran Canaria, organizada por Infecar, Feria de Gran Canaria, y patrocinada por Kiwoko Mundo Animal, Koala Mascotas y el Corte Inglés. También colaboran con el encuentro, CajaSiete, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Albergue Insular de Animales, el Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas, el Club Granky, Terapican+ y el Club Deportivo Agility Lomo Salas.