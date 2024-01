Alumnado de Guía viaja a Bélgica dentro de un programa de inclusión

Canarias7 Guía Viernes, 12 de enero 2024, 20:30 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Los alumnos del CEIP Luis Cortí de Becerril, Giovanni Tacoronte, Carlota Godoy, Gabriel Jiménez, Tenesor Reina y Ana Sofía Camacho viajarán este domingo 14 de enero a la ciudad de Charleroi, en Bélgica, para participar en el proyecto europeo de movilidad 'We are equal, we are different' en el que participa este centro educativo.

Estarán acompañados por los profesores Erika López, David Barotte e Ylenia Ramos. El alcalde, Pedro Rodríguez, acompañado del director de este cen-tro educativo, José Alberto Cabrera, mantuvo un encuentro con los alumnos y profesores que participan en esta interesante iniciativa donde pudo conocer de primera mano los aspectos más destacados de la misma. Este proyecto en el que participa el CEIP Luís Cortí tiene como finalidad observar cómo se trabaja la inclusión en el aula tanto desde el punto de vista metodológico como pedagógico para eliminar la brecha digital. Este intercambio se utiliza, además, para aprender los unos de los otros, realizar un trabajo cooperativo entre el alumnado y el profesorado de los distintos centros participantes, producir, presentar e intercambiar información útil. Se trata de la tercera movilidad de este proyecto que ya ha contado con dos anteriores realizadas a Finlandia y Grecia. Es importante recordar que todas las movilidades de los proyectos Erasmus+ están subvencionadas con fondos europeos.