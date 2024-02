«Allá estábamos agonizando; aquí en Playa del Inglés hay más gente»

Es miércoles y el Parque Europeo es un ir y venir de gente. Decenas de turistas transitan por los caminos que se abren entre los más de 230 puestos del Mercadillo de Maspalomas. Aquí llevan solo 16 meses y como consecuencia de un traslado que era provisional, pero estos comerciantes ya tienen claro que no quieren volver al lado del Mercado Municipal de San Fernando, el que ha sido su emplazamiento durante más de 30 años. «Allí estábamos agonizando, mientras que aquí, en Playa del Inglés, hay mucha más gente», subraya Mayte Candela, que preside la asociación Mercadillo Sur Gran Canaria Tamaragua.

«Estamos en el corazón de Playa del Inglés, rodeados de muchos hoteles, así que la gente tiene mucha facilidad para venir», se explica Candela. «No nos hace falta ni publicidad». No le ve más que ventajas, pero no solo para los puesteros. También para los clientes y para los propios empresarios de la zona, tanto hoteleros como locales de restauración.

Orlando dice que hubo puesteros que se dieron de baja en el otro emplazamiento porque no les compensaba. Juan Carlos Alonso

«Estos bares de aquí abren por la noche, pero ya hay 4 o 5 que han decidido abrir por la mañana los días de mercadillo, los miércoles y los sábados», abunda Mostafa El Marassi, más conocido como Orlando, un histórico con 27 años de puestero. «Han contratado personal, generamos trabajo y riqueza y todos los hoteles están contentos, le hemos dado vida a este parque».

Alberto Domínguez secunda las palabras de Orlando y defiende que el mercadillo siga en Playa del Inglés. Lo dice detrás de la barra del O'Neills, uno de los locales del Centro Comercial Águila Roja. «Con ellos aquí ganamos todos», deja claro antes de recordar que poco antes de que llegaran los puesteros, el Parque Europeo albergaba varios locales cerrados y abandonados que se habían convertido en un foco de problemas, mala imagen y suciedad.

Juan Carlos Alonso

El Ayuntamiento aún no ha decidido dónde irá el mercadillo

Los mercadilleros ya le han comunicado al gobierno de San Bartolomé de Tirajana que quieren quedarse en Playa del Inglés y por ahora han recabado algunos apoyos, como el de NC. Por lo pronto, la edil de Mercado, Araceli Armas, ha dicho que el Ayuntamiento no se ha planteado nada al respecto porque no es el momento. El mercado sigue en obras y mientras duren, el mercadillo seguirá donde está ahora, en el Parque Europeo.

Vista del mercadillo de Maspalomas. Juan Carlos Alonso

En todo caso, sí advirtió también que hay puesteros que quieren volver a San Fernando, pero Orlando los cifra en apenas 10 o 15. «Tengo el apoyo, con firmas y DNI, del 95% de los mercadilleros». Dice que los que se oponen están a disgusto con el lugar que les tocó en este emplazamiento del Parque Europeo, pero subraya que el mercadillo puede reorganizarse para contentar a todos.

Simona Cervetto, también muy satisfecha en Playa del Inglés, no tiene dudas de que los propios clientes firmarían para que el mercadillo no volviese a San Fernando. «Aquello está en un sitio alejado de todo, no tenemos hoteles alrededor, no tenemos servicios, cafeterías ni restaurantes», advierte Mayte.

Simona Cervetto atiende a una clienta en su puesto. Juan Carlos Alonso

Largas colas para coger un taxi cuando el mercadillo estaba en San Fernando

Los clientes, que, como recuerdan, son turistas en su inmensa mayoría, se veían obligados a usar un taxi para ir y venir del mercadillo, con el problema de que «no hay flota suficiente» para tanta demanda. «Eran habituales las colas de hasta una y dos horas para que los turistas volviesen a sus hoteles; ahora vienen caminando».

El único hándicap, reconocen, es la falta de aparcamiento, pero han propuesto al Ayuntamiento habilitar un terreno sin construir al lado mismo del mercadillo donde podrían aparcar los puesteros. Sin embargo, aún no han recibido respuesta municipal.