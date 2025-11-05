La guía para la integración de personas migrantes en Gran Canaria estrena nueva versión Ofrece apoyo práctico ante las gestiones burocráticas a las que se enfrentan quienes llegan a la isla

Efe Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:18 | Actualizado 13:34h. Comenta Compartir

La guía que orienta a las personas migrantes en Gran Canaria ha sido actualizada tras su primera edición de 2023 para incorporar los recientes cambios legislativos, nuevos recursos disponibles y la actualización de enlaces que habían quedado obsoletos.

Esta 'Guía de Acogida. De personas migrantes para personas migrantes en la isla de Gran Canaria' ofrece apoyo práctico ante las gestiones burocráticas a las que se enfrentan quienes llegan a la isla, como la regulación administrativa, el empadronamiento, la obtención de la tarjeta sanitaria, el acceso a la formación reglada, la apertura de una cuenta bancaria o la solicitud del certificado digital.

También ofrece información sobre aspectos esenciales para la vida cotidiana, como el acceso a la vivienda y al empleo, el conocimiento de los derechos laborales, los lugares donde pueden aprender español o los recursos disponibles para actuar en casos de violencia de género. Además, orienta sobre qué hacer si una persona es detenida por falta de autorización de residencia o trabajo, si sufre una situación de racismo o si necesita apoyo psicológico.

«No es un listín telefónico. Lo que intenta ser es un recurso que, por temáticas, facilite contactos de donde tirar del hilo«, ha destacado durante la presentación este miércoles de esta segunda edición la delegada de la ONG Alianza por la Solidaridad en Canarias, Irene Bello. »Si ya de por sí toda la burocracia y los procedimientos que viven las personas migrantes cuando llegan a esta isla son engorrosos, vamos a intentar que, por lo menos, les cierren las menores puertas posibles porque no te sepan dar información«, ha agregado.

El propósito es que esta guía, elaborada por la Alianza-ActionAid y financiada por el Cabildo de Gran Canaria, sea difundida a través de los ayuntamientos y las organizaciones y asociaciones que trabajan con inmigrantes, y la acerquen al colectivo, a los lugares donde se concentran las personas migrantes e, incluso, a los comercios que frecuentan en su vida cotidiana, como peluquerías o carnicerías.

Esta segunda versión de la guía se ha actualizado para incorporar las recientes modificaciones del Reglamento de Extranjería introducidas este año, especialmente en lo referente a los procedimientos de arraigo. Pero también porque los recursos «están en continuo movimiento» y, por ejemplo, «en 2023 una organización que se encargaba de un recurso ahora tiene cuatro más o un recurso que realizaba, ahora lo han derivado», ha detallado Bello.

La consejera de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena, ha destacado los cambios que afectan a los menores de edad, que desde los 16 años ya pueden ir arreglando los papeles para poder trabajar y quedarse en el sitio en el que han crecido.

Mena ha explicado que este documento se creó en 2023 «porque veíamos que había un vacío importantísimo en todos los recursos que tenía la Consejería de Igualdad y las distintas instituciones: no conseguíamos llegar a una parte de la población que, además, era la parte más vulnerable de la población que eran las mujeres migrantes».

El documento se ha elaborado con la colaboración de más de 30 entidades, asociaciones y colectivos de la isla, teniendo en cuenta las temáticas que las mujeres migrantes consideraron prioritarias. Además, se ha buscado obtener su retroalimentación para valorar si la información era suficiente o si era necesario incorporar nuevos contenidos. Actualmente, la guía sólo está publicada en español, pero desde Alianza por la Solidaridad están trabajando para poner en marcha un convenio con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y traducirla, al menos, al francés y el árabe.

Al igual que en 2023, la Consejería y Alianza por la Solidaridad han firmado, durante el acto de presentación, un convenio con la compañía de transporte público Global para difundir la guía con el 'QR' de acceso a través de las pantallas instaladas en las guaguas. Un entorno que el director general de Global, Víctor Quintana, ha considerado «ideal para transmitir esta guía» al ser el medio de transporte habitual de este colectivo y que, para Bello, «es un multiplicador exponencial».